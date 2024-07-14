ABD'de Trump'a yönelik saldırı siyasi şiddet olarak nitelendirildi - Son Dakika
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ABD'de Trump'a yönelik saldırı siyasi şiddet olarak nitelendirildi

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim mitinginde yaşadığı saldırı, Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat parti kanadı tarafından siyasi şiddet olarak nitelendirildi. Kongre üyeleri, olayı kınayarak Trump için dua ettiklerini belirtti. Siyasi liderler de saldırıyı kınayarak siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Trump'ın güvende olduğu açıklanırken, soruşturmayı ABD Gizli Servisi devraldı.

14.07.2024 03:29
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NEW ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşadığı olayı "siyasi şiddet" olarak nitelendiren Kongre'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat parti kanadı, saldırıya tepki gösterdi.

Kongre üyeleri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ilk açıklamalarda, olayı kınadı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, eski başkanın mitinginde silah seslerine benzeyen patlamaların ardından sahneden uzaklaştırılmasından sonra "Başkan Trump için dua ettiğini" belirtti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ise yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim ve dualarım eski Başkan Trump'la. Kolluk kuvvetlerinin kararlı tepkisi için minnettarım. Amerika bir demokrasidir. Siyasi şiddetin hiçbir türü asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell de seçim mitingi sırasında Trump'a yönelik yaşanan saldırı üzerine siyasi şiddeti kınadı.

Schumer, "Pensilvanya'daki Trump mitinginde yaşananlardan dehşete düştüm ve eski Başkan Trump'ın güvende olması beni rahatlattı. Ülkemizde siyasi şiddetin yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ailesi siyasi şiddet mağduru biri olarak, toplumumuzda hiçbir türde siyasi şiddetin yeri olmadığını ilk elden biliyorum. Eski Başkan Trump güvende olduğu için Tanrı'ya şükrediyorum." sözlerini sarf etti.

Pelosi, bu "korkunç olayla ilgili daha fazla ayrıntıları" beklerken, eski Başkanın mitingine katılanlardan hiç kimsenin zarar görmemesi için dua edilmesi çağrısında bulundu.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ise sosyal medya hesabından, "Bu korkunç anda, Başkan Trump'ın ekibinin, eski başkanın iyi durumda olduğuna dair işaretlerini duymak beni cesaretlendirdi. Tüm siyasi şiddeti tamamen ve kesin bir şekilde reddetmek için bugün bütün bir ulus tek bir sesle konuşmalıdır." ifadelerini paylaştı.

Eski ABD Başkanı Trump'ın, Pensilvanya'nın Butler şehrinde, miting sırasında kürsüde konuşurken, silah seslerine benzer patlamalardan sonra kulağından yaralandığı ve kanlar aktığı görülmüştü.

Korumaları olaya acil müdahale ederek, Trump'ı kürsüden uzaklaştırmıştı.

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında yaşanan olay hakkında, Trump için "Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD Gizli Servisi Sözcüsü Anthony Guglielmi ise "Gizli Servis, eski Başkanı koruma altına almıştır ve kendisi güvendedir." bilgisini paylaşarak, soruşturmayı devraldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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