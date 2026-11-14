ABD\'de tüm havalimanlarında kalkışlar FAA kararıyla yeni bildirime kadar durduruldu

(ANKARA) - ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçak kalkışlarının bir sonraki duyuruya kadar durdurulduğunu bildirdi. ABD'ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) Hava Trafik Kontrol Sistemi Komuta Merkezi, ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçak kalkışlarının durdurulmasına ilişkin bildiri yayımladı.

Merkezin 13 Kasım 2026 tarihli, 111 numaralı bildirisinde, kararın "olağanüstü koşullar ve güvenlik gerekçesiyle" alındığı belirtildi.

Tüm hava aracı işletmecilerine yönelik duyuruda, kalkış yapacak uçakların bir sonraki bildirime kadar yerde kalması istendi. ABD'ye gelen uluslararası uçuşların ise ayrı ayrı değerlendirileceği kaydedildi.