ABD'de UFO Anketi: Halk Bilgi Eksikliğinden Şikayetçi - Son Dakika
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ABD'de UFO Anketi: Halk Bilgi Eksikliğinden Şikayetçi

12.06.2026 10:10
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Ankete göre, ABD halkının %84'ü hükümetin UFO'lar hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğunu düşünüyor.

ABD'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 84'ü federal hükümetin "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) konusunda kamuoyuyla paylaştığından daha fazla bilgiye sahip olduğuna inanıyor.

CBS News kanalının 2-4 Haziran'da yürüttüğü anket ile ABD kamuoyunun "dünya dışı yaşam" üzerine görüşleri incelendi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 63'ü başka gezegenlerde akıllı yaşam formlarının olduğunu düşünüyor.

Katılımcıların yüzde 84'ü federal hükümetin UFO'lar hakkında kamuoyuna açıkladığından daha fazla bilgiye sahip olduğu görüşünü paylaşırken yüzde 16'sı hükümetin elindeki tüm bilgileri paylaştığına inanıyor.

İnsanlığın dünya dışı akıllı yaşam formlarıyla ne zaman temasa geçeceği sorusuna katılımcıların yüzde 21'i "çoktan temas kurulduğu", yüzde 46'sı bunun "gelecekte" olacağı, yüzde 33'ü ise bunun "asla" gerçekleşmeyeceği yanıtını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "tanımlanamayan uçan cisim" (UFO) ve "tanımlanamayan hava fenomeni"ne (UAP) ilişkin yeni belgelerin 8 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşıldığını duyurmuştu.

"war.gov/UFO/" adlı siteden ulaşılabilen belgelerde, onlarca video ve görüntünün yanı sıra siviller ile askeri personelin birinci elden ifadeleri, soruşturma kayıtları ve resmi raporlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'de UFO Anketi: Halk Bilgi Eksikliğinden Şikayetçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ebru Erşahin Ebru Erşahin:
    halkın endişelenmesi anlaşılabilir ama gizli bilgi olması her zaman demek değildir. 0 0 Yanıtla
  • Aysel Bey Aysel Bey:
    ha bu neymiş ya eğitim yok insanlar bilim okumuyo onu biliyo hepsi komplo diye tutmuşlar böyle olunca halk da inanıyo tabi 0 0 Yanıtla
  • Özlem Akyol Özlem Akyol:
    insanlar biraz saçmalığa kapılıyo diye düşünüyorum açıkçası hükümet her şeyi paylaşsa bile bazı şeyler gizli kalması gerekir ulusal güvenlik açısından da var vardır ama insanlar her zaman komplo teorisine inanmayı daha seviyorlar belki de bu dünyaya güvensizlikten kaynaklanıyo 0 0 Yanıtla
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