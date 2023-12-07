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ABD'de kampüse saldırıp 3 kişiyi katleden saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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ABD'de kampüse saldırıp 3 kişiyi katleden saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü

ABD'nin Nevada eyaletinde bulunan bir üniversitenin kampüsünde meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

ABD\'de kampüse saldırıp 3 kişiyi katleden saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü
07.12.2023 - 10:07,
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ABD'nin Nevada eyaletinde, üniversite kampüsünde 3 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan silahlı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.

SALDIRIDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nevada polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Las Vegas kentindeki Nevada Üniversitesinin kampüsünde silahlı saldırganın etrafa ateş açtığını belirtti. Bölgedekilere olay yerinden uzaklaşmaları ve güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapan güvenlik güçlerinin karşı ateşiyle saldırganın hayatını kaybettiği bildirildi. Las Vegas polisi, X sosyal medya platformundan, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin ise ağır yaralandığını açıkladı.

UÇUŞLAR DURDURULDU, DERSLERE ARA VERİLDİ

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), kampüse yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta yer alan "Harry Reid Uluslararası Havaalanı"na gelen uçuşları geçici olarak durdururken, üniversitede derslere ara verildi. Saldırı esnasında derste olan profesör Kevaney Martin, olaya ilişkin açıklamasında, öğrencileriyle birlikte masanın altına saklandıklarını belirterek, "Korkunçtu. Bunu tarif edemem. Öğrencilerim için kendimi tutmaya ve ağlamamaya çalıştım." ifadesini kullandı.

SALDIRGAN ÜNİVERSİTEDE İŞE ALINMAMIŞ

Associated Press'in (AP) haberinde, saldırganın daha önce Nevada Üniversitesine iş başvurusunda bulunduğu ancak kabul edilmediği öne sürüldü. Haberde, saldırganın daha önce Doğu Carolina Üniversitesinde profesör olarak çalıştığı belirtildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, kampüste yaşanan olaydan haberdar olduklarını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.

BİDEN: SİLAH ŞİDDETİNE KARŞI DAHA FAZLA ÖNLEM ALMALIYIZ

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilerken, Cumhuriyetçilere "yarı otomatik silahların ve yüksek kapasiteli şarjörlerin" yasaklanması çağrısında bulundu. Biden, "Başkan olduğumdan bu yana attığımız tüm adımlara rağmen silah şiddetine karşı daha fazla önlem almamız gerekiyor. Ancak bunu Kongre olmadan yapamayız." ifadesini kullandı.

2017'DE 58 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Saldırının gerçekleştiği kampüse birkaç kilometre uzaklıkta 2017'de de Harvest Müzik Festivali'nde silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 58 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD'de kampüse saldırıp 3 kişiyi katleden saldırgan, polis tarafından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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