ABD, DEAŞ Üyesine Operasyon Düzenledi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey örgüt üyesine yönelik Somali'de düzenlenen operasyonun, DEAŞ'ın saldırı kabiliyetini azalttığını bildirdi.

Hegseth, ABD'nin Somali'de düzenlediği hava saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla yapıldığını aktaran Hegseth, Somali'deki Golis Dağları'nda gizlenen DEAŞ üyelerinin hedef alındığını belirtti.

Hegseth, ilk belirlemelere göre birçok örgüt üyesinin öldürüldüğünü vurgulayarak, "Bu saldırı DEAŞ'ın terör saldırısı düzenleme ve gerçekleştirme kabiliyetini daha da azalttı." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, operasyonla Somali'de terör örgütü DEAŞ'ın saldırı planlarını yapan üst düzey örgüt üyesinin öldürüldüğünü, sivillere hiçbir zarar verilmediğini belirtmiş, "Ordumuz yıllardır bu DEAŞ saldırılarının planlayıcısını takip ediyor. Ancak (eski ABD Başkanı Joe) Biden ve ahbapları hiçbir zaman yeteri kadar hızlı davranıp işi bitiremedi ama ben yaptım." ifadesini kullanmıştı.