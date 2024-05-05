ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin kampı polis tarafından kaldırıldı - Son Dakika
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ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin kampı polis tarafından kaldırıldı

ABD\'deki Güney California Üniversitesi\'nde Filistin destekçisi öğrencilerin kampı polis tarafından kaldırıldı

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Güney California Üniversitesi'nde (USC) Filistin'e destek veren öğrencilerin kampını kaldırdı. Polis, göstericileri kampüs merkezinden uzaklaştırarak çadırları da kaldırdı. Mezuniyet törenine kadar polislerin kampüs içinde kalacağı belirtildi.

05.05.2024 19:37  Güncelleme: 19:39
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ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde (USC) Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırdı.

ABD'deki üniversitelerde polis müdahalesiyle Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, USC'de polis, göstericilerin Gazze Dayanışma Kampı'nın etrafını sardı.

Polis, müdahale kapsamında, gösterilere katılan bazı öğrencileri kampüs merkezinden uzaklaştırdı.

Daha sonra, üniversitenin X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Kampüsün merkezindeyseniz lütfen ayrılın. Ayrılmayan kişiler gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.

Uyarıya uyan bazı öğrenciler kampüsten ayrılırken, polis kalan göstericileri alandan uzaklaştırdı ve yeniden girişleri engellemeye çalıştı.

Kamp alanını boşaltan polis, çadırları da kaldırdı.

Öte yandan USC yetkililerinin CNN'e yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenine kadar LAPD polisinden yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde Filistin destekçisi öğrencilerin kampı polis tarafından kaldırıldı - Son Dakika

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