ABD'deki İsrail Yanlısı Hristiyan Kuruluşu CUFI Protesto Edildi - Son Dakika
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ABD'deki İsrail Yanlısı Hristiyan Kuruluşu CUFI Protesto Edildi

ABD'de faaliyet gösteren İsrail İçin Birleşen Hristiyanlar Örgütü (CUFI), yıllık kongreleri sırasında Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi. Protestocular, otelin önünde ve lobisinde İsrail yanlısı toplantıyı Filistin kefiyeleri ve pankartlarla protesto etti. Pankartlarda, CUFI'ye yönelik eleştiriler yer aldı. CUFI, ABD'deki en büyük İsrail yanlısı örgüt olarak tanıtılıyor ve 10 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

29.07.2024 18:35
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ABD'de kendilerini ülkedeki en büyük İsrail yanlısı Hristiyan kuruluş olarak niteleyen "İsrail İçin Birleşen Hristiyanlar Örgütü" (CUFI), yıllık kongreleri sırasında Filistin destekçisi gruplar tarafından protesto edildi.

"Ateşkes için Hahamlar" adlı X hesabından, CUFI'nin Maryland'de devam eden yıllık toplantısına dair protesto görüntüleri paylaşıldı.

Görsellerde, çoğu Yahudi kökenli ABD vatandaşının, kongrenin yapıldığı otelin önünde ve lobisinde, üzerlerinde Filistin kefiyeleri ve ellerinde pankartlarla İsrail yanlısı toplantıyı protesto ettiği yer aldı.

Pankartlarda, "CUFI soykırımı besliyor", "Hristiyan milliyetçiliği öldürür", "Bomba değil gıda gönder" ve "Hristiyan siyonizmi Yahudi karşıtıdır" şeklindeki yazılar dikkati çekti.

Paylaşımda, "Binlerce beyaz Hristiyan milliyetçisinin antisemitizm ve İslamofobi'ye dayanan beyaz Hristiyan üstünlükçü politikalarını teşvik etmek için bir araya geldiği zirve kesintiye uğruyor." ifadesine yer verildi.

CUFI, resmi internet sitesinde, 10 milyondan fazla üyesi bulunan, milyonlarca Amerikalının İsrail'i ve Yahudi halkını savunmaları için tek sesle konuşmaları ve hareket etmeleri için eğitim faaliyetleri yapan ABD'deki en büyük İsrail yanlısı örgüt olarak tanıtılıyor.

CUFI'nin dün Maryland eyaleti National Harbour yerleşkesinde başlayan yıllık kongresi yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki İsrail Yanlısı Hristiyan Kuruluşu CUFI Protesto Edildi - Son Dakika

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