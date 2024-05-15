ABD'deki New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'deki New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu

ABD\'deki New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin\'e destek protestosu

ABD'nin New York eyaletinde bulunan New York Üniversitesi'nin (NYU) mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'e yardımda bulunan şirketlerle ticari bağlarını sonlandırmamasını protesto etti. Törende geniş güvenlik önlemleri alınırken, öğrenciler Filistin lehine sloganlar attı ve okul yönetimine tepkilerini gösterdi. NYU Küresel Halk Sağlığı Fakültesi'nin diploma töreninde de öğrenciler İsrail'in suçlarına ortak olmasını kınayan pankartlar açtı.

15.05.2024 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'nin New York eyaletinde, ülkenin prestijli üniversiteleri arasında yer alan New York Üniversitesinin (NYU) mezuniyet töreninde, Filistin'e destek protestosu yapıldı.

NYU'nun Bronx kentindeki Yankee Stadyumu'nda düzenlediği mezuniyet töreninde Filistin destekçisi öğrenciler, taktıkları kefiye ve taşıdıkları dövizlerle okul yönetiminin İsrail'e yardımda bulunan şirketlerle ticari bağlarını sonlandırmamasını protesto etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, stadyumun dışında toplanan öğrenciler, Filistin lehine uzun süre slogan attı.

Öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki sivilleri öldürmesinde sorumluluğu olduğunu düşündüğü okul yönetimine tepkilerini gösterdi.

Ellerini kırmızıya boyayan öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü olan kefiye ile poz verdi.

Törende NYU Rektörü Linda G. Mills'in konuşması sırasında birçok öğrenci, tören alanını terk etti.

Mezuniyetin sembolü olan üniversite meşalesini taşıyan kız öğrenci, meşaleyi tutuştururken cebinden küçük bir Filistin bayrağı çıkararak salladı.

Fakültedeki tören de protestolarla bölünmüştü

Öte yandan, NYU Küresel Halk Sağlığı Fakültesi'nin dün düzenlenen diploma töreni de, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin protestolarına sahne olmuş, öğrenciler, okul yönetiminin İsrail'in suçlarına ortak olmasını kınayan pankartlar açmıştı.

Diplomasını almak üzere ismi okunan öğrenciler, sahneden "NYU soykırımı fonluyor", "İsrail bombalıyor, NYU ödüyor", "Gazze'de 221 gündür soykırım yapılıyor" ve "Filistin için halk sağlığı" yazan dövizlerle geçiş yapmıştı.

ABD'deki yüksek öğretim kurumlarında, yaz tatiline girildiği dönemde, birçok üniversite kampüsü veya büyük spor komplekslerinde yapılan mezuniyet törenleri, Filistin lehine benzer protestolara sahne oluyor.

Kaynak: AA

Filistin, New York, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'deki New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:10 Bomba iddia Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş’a transfer oluyor Bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a transfer oluyor
10:01 Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ından ilk paylaşım Polisten uyuşturucu isterken yakayı ele veren Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından ilk paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:23:42. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'deki New York Üniversitesi mezuniyet töreninde Filistin'e destek protestosu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement