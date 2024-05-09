ABD'deki Xavier Üniversitesi, BM Daimi Temsilcisi'nin Mezuniyet Konuşmasını İptal Etti - Son Dakika
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ABD'deki Xavier Üniversitesi, BM Daimi Temsilcisi'nin Mezuniyet Konuşmasını İptal Etti

ABD\'deki Xavier Üniversitesi, BM Daimi Temsilcisi\'nin Mezuniyet Konuşmasını İptal Etti

Xavier Üniversitesi, öğrencilerin tepkisini gerekçe göstererek BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in yapması planlanan mezuniyet konuşmasını iptal etti. Öğrenciler, Greenfield'in Gazze politikasına karşı çıkması nedeniyle konuşmacı olarak çağrılmasına tepki göstermişti.

09.05.2024 23:01
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NEW ABD'deki Xavier Üniversitesi, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'in yapması planlanan mezuniyet konuşmasını, bazı öğrencilerin tepkisini gerekçe göstererek iptal etti.

Louisiana eyaletindeki Xavier Üniversitesinin Rektörü Reynold Verret, akademisyenlere, çalışan ve öğrencilere gönderdiği elektronik postada, mezunları ve başarılarını uygun şekilde onurlandıran bir mezuniyet töreni düzenlenmesinin amaçlandığını belirtti.

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun, aksama olmaksızın mezuniyet töreninin tadını çıkarmak istediğini vurgulayan Verret, "Bu nedenle başlangıçta planladığımız mezuniyet konuşmacısı ile ilerlemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Rektör Verret, "üzüntü verici bir sonuç" olarak nitelediği kararın, Daimi Temsilci ile birlikte alındığını aktardı.

Okul yönetimine, mezuniyet tercihlerini yeniden gözden geçirmeye çağıran bir mektup yazan Xavier Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkanı Chase Patterson, Rektör Verret'in endişelerine kulak vermesini takdirle karşıladıklarını belirtti.

Xavier Üniversitesi öğrencileri, Greenfield'in çağrılmasına tepki göstermişti

ABD'nin Gazze politikasına karşı çıkan çok sayıda Xavier Üniversitesi öğrencisi, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan 3 kararı, ülkesi adına veto eden Büyükelçi Greenfield'in cumartesi günü düzenlenecek mezuniyete konuşmacı olarak çağrılmasına tepki göstermişti.

Büyükelçi'nin 19 Mayıs'ta Vermont Üniversitesinde yapacağı mezuniyet konuşması da benzer gerekçeyle iptal edilmişti.

Kaynak: AA

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