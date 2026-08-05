ABD'den CJNG'ye 100 Milyon Dolar Ödül

ABD, Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) elebaşları ve ortaklarının mahkumiyetini sağlayacak bilgiler için toplam 100 milyon dolardan fazla ödül sunduğunu bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ülkesinin Meksika'daki CJNG'yi "avladığını, dağıttığını ve yok ettiğini" savunan Rubio, "ABD Dışişleri Bakanlığı, (CJNG) liderlerinin ve ortaklarının yakalanmasını ve/veya mahkum edilmesini sağlayacak bilgiler için toplam 100 milyon dolardan fazla ödül sunuyor." ifadesini kullandı.

Rubio, bu kapsamda ayrıca 65 kişiye vize kısıtlaması getirdiklerini ve kartelle bağlantılı kişilerin aile üyeleri ve ortaklarının 26 vizesini iptal ettiklerini belirtti.

CJNG, Washington yönetiminin geçen yıldan bu yana "terör örgütü" olarak ilan ettiği Meksikalı kartellerden biri olarak biliniyor.

Meksika'da şubat ayında federal güvenlik güçleri tarafından CJNG'ye yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş, çıkan çatışmada CJNG elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes öldürülmüştü.