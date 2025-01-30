ABD'den Hayati İnsani Yardımlara Süreklilik - Son Dakika
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ABD'den Hayati İnsani Yardımlara Süreklilik

Rubio, dış yardımların durdurulmasına rağmen hayati insani yardımların devam etmesini onayladı.

30.01.2025 11:19
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata onay verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio'nun, dış yardımların durdurulmasına ilişkin başkanlık kararnamesinde belirtilen inceleme süreci boyunca insani yardımların sürdürülmesine dair ek feragatı onayladığı bildirildi.

Hayati insani yardım programlarının feragatnamede belirtilen talimatlara uygun şekilde sürdürüleceği, tüm dış yardımların durdurulması kararı kapsamında askıya alınan faaliyetlerin ise inceleme süreci tamamlanana kadar geçici olarak yeniden başlatılacağı belirtildi.

Ayrıca, hayati insani yardım programlarını sürdürmek için gerekli görülen istisnalar dışında, yeni sözleşmelerin yapılmayacağı ifade edildi.

Bu kararın, hayati insani yardım, temel ilaçlar, tıbbi hizmetler, gıda, barınma ve geçim yardımının sağlanması amacıyla gerekli olan malzeme ve idari masraflar için geçerli olduğunun altı çizildi.

Cinsiyet ve ideolojiyle ilgili programlar, konferanslar, kürtaj, aile planlaması ve diğer hayati olmayan yardımlar için kararın geçerli olmadığına dikkat çekildi.

Göç ve Mülteci Yardımının ise yalnızca hayati insani yardım kapsamındaki faaliyetleri desteklemek ve üçüncü ülke vatandaşlarını menşe ülkelerine veya güvenli üçüncü ülkelere göndermek amacıyla kullanılabileceği belirtildi.

Feragat kapsamında olmayan insani yardımlar için ek feragat veya istisnaların Dışişleri Bakanlığı Dış Yardım Direktörü aracılığıyla talep edilebileceği kaydedildi.

Uygulayıcı ortakların ve sivil soplum kuruluşlarının (STK), konuya ilişkin talepleri için ABD devlet kurumlarıyla ortak çalışması gerektiği vurgulandı.

Trump, "dış kalkınma yardımlarını" inceleme amacıyla askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, göreve başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiği" ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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