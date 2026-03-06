ABD'den Hindistan'a Rus Petrolü İçin Yaptırım Muafiyeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Hindistan'a Rus Petrolü İçin Yaptırım Muafiyeti

06.03.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, ABD'den Rus petrolü alabilmek için 30 gün süreyle yaptırım muafiyeti aldı.

(ANKARA) - ABD, Hindistan'a Rus petrolü satın alabilmesi için yaptırımlardan geçici muafiyet kararı aldı. Kararın, İran savaşının yol açtığı enerji belirsizliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle küresel petrol piyasasında yaşanan baskıyı hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Hindistan'a Rus petrolünün satın alınmasına izin veren 30 günlük geçici bir yaptırım muafiyeti tanıdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabından yaptığı açıklamada, kararın petrolün küresel piyasaya akışını sürdürmeyi amaçladığını belirtti. Bessent, bunun bilinçli olarak kısa vadeli bir adım olduğunu, yalnızca denizde bekleyen petrol sevkiyatlarına ilişkin işlemleri kapsadığını ve bu nedenle Rus hükümetine kayda değer bir mali fayda sağlamayacağını söyledi.

Bessent ayrıca Hindistan'ın ABD için "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu belirterek, New Delhi yönetiminin ABD petrolü alımlarını artırmasının beklendiğini ifade etti. Açıklamada, geçici adımın, İran'ın küresel enerjiyi "rehin alma girişiminin" yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçladığı kaydedildi.

Batı medyası ABD'nin kararının, İran'la savaşın enerji arzı üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıların arttığı ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalara yönelik endişelerin küresel petrol piyasasında baskı yarattığı bir dönemde alındığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya petrolüne yaptırım uygulamış ve alıcı ülkeleri alternatif kaynaklara yönelmeye zorlamıştı. Washington özellikle Rusya enerjisinin en büyük alıcılarından biri olan Hindistan'a petrol alımlarını durdurması yönünde baskı uyguluyordu.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Hindistan, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den Hindistan'a Rus Petrolü İçin Yaptırım Muafiyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
İsrail’in füze yağdırdığı Lübnan’da ölü sayısı 77’ye yükseldi İsrail'in füze yağdırdığı Lübnan'da ölü sayısı 77'ye yükseldi
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı ''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
Macron’dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
Okul önünde dehşet Başından vurup kaçtı Okul önünde dehşet! Başından vurup kaçtı

12:04
Igor Tudor, Premier Lig’de resmen rezil kepaze oldu
Igor Tudor, Premier Lig'de resmen rezil kepaze oldu
12:01
İran’ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
İran'ı sattığı iddia edilen komutan sırra kadem bastı: Akıllara tek ihtimal geliyor
11:35
Savaşta bir ilk Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
11:28
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
Bakan Gürlek SSÇ hakkında net konuştu: Gerekirse müebbet hapis cezası alacaklar
10:34
Eller tetikte Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 12:30:40. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den Hindistan'a Rus Petrolü İçin Yaptırım Muafiyeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.