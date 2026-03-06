ABD'den Hindistan'a Rus Petrolü İçin Yaptırım Muafiyeti

(ANKARA) - ABD, Hindistan'a Rus petrolü satın alabilmesi için yaptırımlardan geçici muafiyet kararı aldı. Kararın, İran savaşının yol açtığı enerji belirsizliği ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle küresel petrol piyasasında yaşanan baskıyı hafifletmeyi amaçladığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı, Hindistan'a Rus petrolünün satın alınmasına izin veren 30 günlük geçici bir yaptırım muafiyeti tanıdı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X hesabından yaptığı açıklamada, kararın petrolün küresel piyasaya akışını sürdürmeyi amaçladığını belirtti. Bessent, bunun bilinçli olarak kısa vadeli bir adım olduğunu, yalnızca denizde bekleyen petrol sevkiyatlarına ilişkin işlemleri kapsadığını ve bu nedenle Rus hükümetine kayda değer bir mali fayda sağlamayacağını söyledi.

Bessent ayrıca Hindistan'ın ABD için "vazgeçilmez bir ortak" olduğunu belirterek, New Delhi yönetiminin ABD petrolü alımlarını artırmasının beklendiğini ifade etti. Açıklamada, geçici adımın, İran'ın küresel enerjiyi "rehin alma girişiminin" yarattığı baskıyı hafifletmeyi amaçladığı kaydedildi.

Batı medyası ABD'nin kararının, İran'la savaşın enerji arzı üzerindeki etkilerine ilişkin kaygıların arttığı ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamalara yönelik endişelerin küresel petrol piyasasında baskı yarattığı bir dönemde alındığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya petrolüne yaptırım uygulamış ve alıcı ülkeleri alternatif kaynaklara yönelmeye zorlamıştı. Washington özellikle Rusya enerjisinin en büyük alıcılarından biri olan Hindistan'a petrol alımlarını durdurması yönünde baskı uyguluyordu.