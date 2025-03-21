ABD'den İmamoğlu Açıklaması: Temel Hakların Korunması Bekleniyor

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ülkesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında tutulmasına ilişkin süreci yakından takibi sürdürdüğünü belirterek, " Türkiye'nin temel özgürlükleri ve insan haklarını korumasını beklediklerini" bildirdi.

Bruce, gazetecilerin İmamoğlu'nun gözaltına altında tutulmasına ilişkin sorularını yanıtlarken, "Bu konuyu çok yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Türkiye, ABD açısından değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye'nin temel özgürlükleri ve insan haklarını, bunun yanı sıra çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde ve ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda şeffaflığı ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin 19 Mart'ta İmamoğlu'nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik soruya da Bruce, "Bu süreçteki her gelişme hakkında yorum yapmayacağız. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Türkiye'nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir." şeklinde yanıtladı.