ABD'den İmamoğlu Açıklaması: Temel Hakların Korunması Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD'den İmamoğlu Açıklaması: Temel Hakların Korunması Bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında tutulması sürecini takip ettiklerini ve Türkiye'den insan hakları ile temel özgürlüklerin korunmasını beklediklerini açıkladı.

21.03.2025 13:03  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ülkesinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltında tutulmasına ilişkin süreci yakından takibi sürdürdüğünü belirterek, " Türkiye'nin temel özgürlükleri ve insan haklarını korumasını beklediklerini" bildirdi.

Bruce, gazetecilerin İmamoğlu'nun gözaltına altında tutulmasına ilişkin sorularını yanıtlarken, "Bu konuyu çok yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Türkiye, ABD açısından değerli bir müttefik ve ortaktır. Bu ortaklık çerçevesinde, Türkiye'nin temel özgürlükleri ve insan haklarını, bunun yanı sıra çevrimiçi özgürlükleri korumasını, anayasasına uygun şekilde ve ortak demokratik değerlerimiz doğrultusunda şeffaflığı ve hukuk kurallarına uygun hareket edilmesini sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

ABD'nin 19 Mart'ta İmamoğlu'nun durumuna ilişkin yaptığı açıklamaya yönelik soruya da Bruce, "Bu süreçteki her gelişme hakkında yorum yapmayacağız. Ancak şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Türkiye'nin, tam bir şeffaflık içinde, adil ve tarafsız yargılanma hakkı da dahil olmak üzere temel özgürlükleri ve insan haklarını koruması önemlidir." şeklinde yanıtladı.

Kaynak: ANKA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Dış Politika, Politika, Türkiye, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İmamoğlu Açıklaması: Temel Hakların Korunması Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

15:58 Hangi ilde hangi parti birinci İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi ilde hangi parti birinci? İşte 30 büyükşehirde yapılan seçim anketinden çıkan sonuçlar
15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
20:45 Taksim’e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi Taksim'e yürümek isteyen İstanbul Barosu avukatlarına polis müdahalesi
20:41 2025’te bir ilki yaşayacak Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek 2025'te bir ilki yaşayacak! Slavko Vincic, Portekiz-Danimarka maçını yönetecek
20:17 DMM, “RTÜK’ten kanallara taraflı ceza“ iddiasını yalanladı DMM, "RTÜK'ten kanallara taraflı ceza" iddiasını yalanladı
19:55 MHP’li Yönter’den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin MHP'li Yönter'den zehir zemberek çıkış: Ali Mahir çok zıplama, çekirgeye dönersin
19:36 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
19:24 La Liga’da güncelleme var İşte Arda Güler’in piyasa değeri La Liga'da güncelleme var! İşte Arda Güler'in piyasa değeri
19:04 İstanbul Barosu’nun başkan ve yöneticileri görevden alındı İstanbul Barosu'nun başkan ve yöneticileri görevden alındı
19:03 Aralarında Vincic de var Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu Aralarında Vincic de var! Dünyanın en iyi hakemleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 16:32:12. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'den İmamoğlu Açıklaması: Temel Hakların Korunması Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement