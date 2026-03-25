ABD'den Irak'ta Hava Saldırısı

ABD savaş uçaklarının Irak'ın Enbar vilayetindeki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Iraklı Şii milis gruplara yakın bir Telegram hesabından yapılan paylaşımda, Enbar'daki Habbaniye Üssü'nde bulunan Haşdi Şabi karargahına ABD savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendiği kaydedildi.
Saldırı anına ait olduğu iddia edilen görüntüler de aynı hesap üzerinden paylaşıldı.
