ABD'den İran'a Diplomatik Alan - Son Dakika
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ABD'den İran'a Diplomatik Alan

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Trump'ın saldırılara ara vermesi, İran ile diplomatik görüşmelere zemin hazırlıyor.

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söyledi.

Waltz, NBC News'e yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşık iki hafta devam eden saldırılara ara vermesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor." diyen Waltz, iki ülke arasındaki görüşmelerin "her düzeyde" devam ettiğini vurgularken, İran yönetiminin ABD Başkanı'nı çok ciddiye alması gerektiğini ifade etti.

Waltz, "Başkan'ın şu anda yaptığı şey, başından beri gördüğümüz gibi, bazı görüşmelere alan tanımak." sözlerine yer verirken, Trump'ın gerilimi tırmandırmama yönünde bir karar alıp almadığına dair soruyu ise "O noktaya henüz gelmiş değiliz." diye cevapladı.

ABD ordusunun "tetikte ve harekete hazır" olduğunu aktaran Waltz, "sivil gemilere yasa dışı yollarla saldıranları" hedef almak üzere bölgeye ilave askeri unsurların sevk edildiği bilgisini verdi.

Waltz ayrıca, ABD'nin İran'a karşı askeri operasyonlar için "ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu" vurgulayarak, ABD silah stoklarının tükendiği yönündeki haberleri yalanladı.

Waltz'ın açıklamaları, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına son iki gündür üst üste ara vermesinin ardından geldi.

Haziran ayında Washington ve Tahran, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkesi de içeren bir mutabakat zaptı imzalamış ve bu adım, çatışmayı sona erdirecek nihai bir anlaşmaya yönelik müzakerelerin önünü açmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'den İran'a Diplomatik Alan - Son Dakika

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