ABD'den İran'a Ek Saldırılar

(WASHINGTON) - ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik ek saldırıların başlatıldığını açıkladı. CENTCOM, saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisini tehdit etme kapasitesini zayıflatmak amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

CENTCOM açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Başkomutanın talimatı üzerine, ABD Merkez Komutanlığı güçleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki seyir özgürlüğünü tehdit etme kabiliyetini daha da zayıflatmak amacıyla İran'a yönelik ek saldırılar düzenlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri, hayati öneme sahip bu uluslararası su yolunda serbestçe seyreden ticari gemilere ve sivil mürettebatlara yönelik son dönemde gerçekleştirilen haksız saldırılardan İran'ı sorumlu tutmaktadır."