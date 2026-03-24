ABD'den İran'a Kalibaf İşareti

ABD yönetiminin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

Politico'nun, ismi verilmeyen Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'da olası yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde Kalibaf'ın kilit rol oynayabileceği üzerinde duruyor.

Washington'ın Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu ismin "sıcak bir seçenek" olduğunu ancak acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, Trump'ın Hark Adası'na saldırmak istemediğini, "yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğunu" öne sürdü.

Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.