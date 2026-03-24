Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den İran'a Kalibaf İşareti

24.03.2026 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran Meclis Başkanı Kalibaf'ı potansiyel lider adayı olarak değerlendiriyor.

ABD yönetiminin, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiği iddia edildi.

Politico'nun, ismi verilmeyen Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Başkan Donald Trump yönetimi, İran'da olası yönetim değişikliği veya diplomatik müzakere sürecinde Kalibaf'ın kilit rol oynayabileceği üzerinde duruyor.

Washington'ın Kalibaf'ı "uzlaşılabilir bir figür" ve "potansiyel lider adayı" olarak değerlendirdiğini iddia eden yetkililer, bu ismin "sıcak bir seçenek" olduğunu ancak acele karar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Yetkililer, Trump'ın Hark Adası'na saldırmak istemediğini, "yeni liderin Venezuela örneğine benzer bir petrol anlaşması yapmasını umduğunu" öne sürdü.

Hedefin, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro sonrası görev yapan Delcy Rodriguez gibi bir figürü konumlandırmak olduğunu ileri süren yetkililer, böylece ABD'nin anlaşmayı güvence altına alabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, 48 saat içinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacaklarını duyurmuş, dün ise bu süreyi 5 gün uzattığını belirtmişti.

Trump, 23 Mart'ta da İran'da görüştükleri kişilerin "içeriden birileri" olduğunu ve "çok saygı gördüklerini" söylemiş, "Belki de içlerinden biri tam olarak aradığımız kişi olabilir. Venezuela'da bunun ne kadar iyi işlediğine bakın." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı Hemşehrisine özenen çiftçi, dronla hüsran yaşadı
Kremlin’i kızdıran İran iddiası Kesin bir dille yalanladılar Kremlin'i kızdıran İran iddiası! Kesin bir dille yalanladılar
Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti Eski Başbakan Lionel Jospin 88 Yaşında Hayatını Kaybetti
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar

10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 10:33:48. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.