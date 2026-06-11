ABD'den İran'a Saldırı Planı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'daki başlıca tesislerin bombalanacağını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) genel merkezi önünde basın mensuplarına İran'a ilişkin açıklamalarda bulunan Hegseth, "İran'da başlıca tesisleri bombalayacağız. Bu gece İran'a yönelik saldırılar güçlü olacak. Eğer bu saldırılar yarın olursa, yine net ve şiddetli olacak." ifadelerini kullandı.

Hegseth, söz konusu saldırıların, ABD Başkanı Donald Trump'ın beklentisine uygun bir anlaşma sağlanması için gerekli şartların belirlenmesi amacı taşıdığını söyledi.

İran'ın anlaşma için bir şansı olduğunu da aktaran Hegseth, Trump'ın anlaşma yapmaya hazır olduğunu savundu.

İran'ın anlaşma yapmasının "akıllıca" olacağını belirten Hegseth, "Aksi takdirde, az önce görme fırsatı bulduğum türden planlarla baş etmek zorunda kalacaklar." dedi.

Söz konusu saldırıların ABD'nin askeri çıkarlarını ve diplomatik pozisyonunu geliştireceğini belirten Hegseth, Trump'ın "gerekirse savaşmaya hazır olduğu" değerlendirmesinde de bulundu.

Hegseth ayrıca, "Bombalarla müzakere etmemiz gerekirse, bombalarla müzakere ederiz ve bu konuda çok iyiyiz. Dünyada bizden daha iyisi yok." diye konuştu.

"Hürmüz Boğazını ABD kontrol ediyor"

Trump'ın 100 milyon varilden fazla petrolün boğazdan geçerek piyasaya ulaştığı açıklamasını hatırlatan Hegseth, İran'ın bunu durduramadığını savundu.

ABD'nin haftalardır ortaklarıyla giren ve çıkan petrolü kontrol ettiğine işaret eden Hegseth, "Hürmüz Boğazını ABD kontrol ediyor." diye konuştu.

Hegseth, "İran'ın savunma sanayisi altyapısının olmadığını ve elindekilerin de son derece sınırlı olduğu" ifadesini kullanarak, füze ya da insansız hava aracı üretme kapasitelerinin olmadığını savundu.

Küba'ya "ABD kabiliyetleri" mesajı

Küba'daki Guantanamo Körfezi Deniz Üssü ziyaretine ilişkin de konuşan Hegseth, "Küba'nın, ABD'nin kabiliyetlerinin güçlü olduğunu anlamasını sağlamak istiyoruz." dedi.

Hegseth, Küba'ya ilişkin ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Küba rejimi üzerinde haklı olarak büyük bir baskı var. Almaları gereken önemli kararlar ve bazen liderler baskı altındayken yanlış karar verebilirler. Biz de onları bu yönde adım atmamaları konusunda teşvik ediyoruz. Çünkü bu, yalnızca ABD'nin başa çıkmak zorunda kalabileceği türden bir tehdit yaratır."