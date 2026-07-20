ABD'den İran Uyarısı: Manama'da Hedefler Var - Son Dakika
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ABD'den İran Uyarısı: Manama'da Hedefler Var

20.07.2026 06:50
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ABD, İran'ın Manama'da bazı noktalara saldırı düzenleyebileceği uyarısında bulundu.

ABD, İran'ın Bahreyn'in başkenti Manama'nın merkezinde bazı noktaları hedef almaya çalışabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin Manama Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Manama'nın merkezindeki bazı noktaları hedef alabileceğine işaret eden bilgilere sahip olunduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları, yerel makamların talimatlarına uymaları ve Büyükelçiliğin yayımladığı son güvenlik tavsiyelerini takip etmeleri istendi.

Kaynak: AA

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