ABD'den Küba'ya 100 Milyon Dolarlık Yardım

ABD'nin Küba'ya yönelik 100 milyon dolarlık insani yardım desteği taahhüdü doğrultusunda ilk yardım paketinin Florida eyaletine bağlı Miami kentinden kalkan uçakla yola çıktığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından, Küba halkına yönelik mayısta duyurulan 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım taahhüdüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, gıda ve hijyen kitlerinden oluşan yardımın, ülkedeki yerel kiliseler aracılığıyla yaklaşık 700 Kübalı aileye dağıtılacağı ifade edildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık insani yardım taahhüdü çerçevesinde yapılacak ilk yardım sevkiyatı, Miami'den hareket eden kargo uçağıyla yola çıktı.

60 milyon dolar değerindeki sevkiyatın, ABD'nin Havana yönetimine baskısını artırdığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığından mayısta yapılan yazılı açıklamada, Küba halkına yönelik 100 milyon dolarlık doğrudan insani yardım teklifi kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Teklifin kabul edilmesi halinde Katolik Kilisesi ve diğer bağımsız insani yardım kuruluşlarıyla koordineli dağıtılacağı kaydedilen açıklamada, Küba halkının ülkenin "yolsuzluğa batmış rejiminin yarattığı başarısızlıklar" nedeniyle acil yardıma muhtaç durumda olduğu savunulmuştu.

ABD ile Küba arasındaki kriz

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Küba ile ilgili açıklamalarında, İran'dan sonra bu ülkeye yönelerek Havana yönetimiyle görüşeceklerini ifade eden Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu ancak ABD'nin bu ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunları çözebileceğini öne sürmüştü.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin ülkesine askeri olarak müdahalede bulunmak için "bahane" aradığını vurgulayarak, böyle bir durumda bölgenin "kan gölüne döneceği" uyarısı yapmıştı.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 23 Haziran'da Küba ekonomisini domine eden ve ordunun kontrolünde faaliyet gösteren GAESA adlı holding ile bağlantılı şirketleri yaptırım listesine eklediklerini açıklamış, söz konusu yapının Küba halkının kaynaklarını "çalarak" kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını savunmuştu.