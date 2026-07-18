ABD'den Orta Doğu Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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ABD'den Orta Doğu Seyahat Uyarısı

18.07.2026 13:50
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ABD, vatandaşlarını İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

ABD, Orta Doğu'daki "yüksek gerilim ve öngörülemeyen bir tırmanma" ihtimali nedeniyle vatandaşlarına İsrail ve Lübnan'a seyahat etmemeleri, bölgeye yönelik seyahat planlarını ise yeniden değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan güvenlik açıklamasında, Orta Doğu'daki güvenlik ortamının bölgedeki yüksek gerilim nedeniyle karmaşıklığını koruduğu ve öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, bölgede bulunan ABD vatandaşlarından dikkatli olmayı sürdürmeleri ve ani gelişmeler için haberleri takip etmeleri istendi.

Bölgeye veya bölge üzerinden seyahat edecek kişilere, uçuşların planlandığı şekilde devam edip etmediğini öğrenmek için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

ABD vatandaşlarından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik seyahat planlarında mevcut güvenlik koşullarını dikkate almaları istendi.

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi, İsrail'in kuzeyi ve Taba Sınır Kapısı haricinde Mısır sınırındaki bölgelere seyahat edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği de yayımladığı güvenlik uyarısında, Orta Doğu'daki yüksek gerilim nedeniyle güvenlik ortamının karmaşıklığını koruduğunu bildirdi.

Büyükelçilik, bölgede öngörülemeyen bir tırmanma yaşanabileceğine dikkati çekerek, ABD vatandaşlarından Lübnan'a seyahat etmemelerini, Orta Doğu'ya veya bölge üzerinden seyahat planlarını yeniden değerlendirmelerini istedi.

Beyrut Büyükelçiliği de bölgede bulunan ABD vatandaşlarına dikkatli olmayı sürdürmeleri, gelişmeleri takip etmeleri ve uçuşlarının devam edip etmediğini hava yolu şirketlerinden teyit etmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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