ABD'den Rusya'ya Sibirya'daki zatürre vakası için bilgi çağrısı yapıldığı iddia edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'den Rusya'ya Sibirya'daki zatürre vakası için bilgi çağrısı yapıldığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li yetkililerin, Rusya'yı Sibirya'da bir kişinin nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle ölümüne ilişkin detayları paylaşmaya çağırdığı iddia edildi. Yetkililer, az bilgi paylaşımının bulaşıcı hastalığın Rusya içinde ve dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü.

ABD'nin, Rusya'yı, Sibirya bölgesinde bir kişinin "nedeni belirlenemeyen zatürre şüphesiyle hayatını kaybetmesine ilişkin detayları paylaşmamasının uluslararası yükümlülüklerine ters düşebileceği konusunda" uyardığı iddia edildi.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ismi paylaşılmayan ABD'li yetkililer, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD yönetiminin, Rusya'yı zatürre şüphesiyle hayatını kaybeden laboratuvar çalışanının ölümüne ilişkin detayları paylaşmaya çağırdığını savundu.

ABD'nin, detayların paylaşılmamasının Rusya'nın uluslararası sağlık yükümlülükleriyle ters düşeceği konusunda Moskova'yı uyardığını ileri süren yetkililer, şu ana dek konuya ilişkin Washington ile "çok az bilgi paylaşıldığını" söyledi.

Yetkililer, bilgi paylaşımının az olmasının, bulaşıcı bir hastalığın Rusya içinde ve sınır dışında yayılması endişesine yol açtığını öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi paylaşılmayan bir sözcü, Rusya'dan ek bilgi talep edildiğini ve diğer ülkelerle de bu konuda iletişime geçildiğini belirtti.

Rusya'daki salgın

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün bir veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsünün bir çalışanına "nedeni belirlenemeyen zatürre" teşhisi konulması üzerine özel önlemlerin uygulandığı belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vakaya ilişkin henüz tüm bilgilerin ellerine geçmediğini, bu durumda varsayımda bulunmanın "sorumsuzluk" olacağını belirtmiş, "Bence Rusya'nın dünyayla daha fazla bilgi paylaşması bir gereklilik. Yapmaları gereken ve yapmalarını umduğumuz şey de bu." demişti.

Rubio, Rusya'yı "şeffaf olmaya ve daha fazla bilgi paylaşmaya" davet ederek, "Şu ana kadar bu bilgiler oldukça sınırlı olsa da önümüzdeki birkaç saat veya gün içinde durumun değişeceğini umuyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriSibiryaPnömoniGüncelSağlıkDünyaRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek ABD’de 60 yıl sonra bir ilk: Trump onayladı, 13 kişiyi öldüren asker kurşuna dizilecek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
Ahmet Nur Çebi’den TFF Başkan adaylığı için açıklama Önce ’’Hayır’’ dedi ama... Ahmet Nur Çebi'den TFF Başkan adaylığı için açıklama! Önce ''Hayır'' dedi ama...
Emirhan Topçu’nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı Emirhan Topçu'nun yedek kulübesinde okey oynadığı anlar ortaya çıktı
Rusya’nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu Rusya'nın Soçi kentinde petrol tankeri vuruldu
Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi’den teşekkür Bilinci kapanan bebeği motosikletle hastaneye yetiştiren polise Bakan Çiftçi'den teşekkür
23:25
TFF’yi eleştiren Bülent Uygun, ’’Göreve talibim’’ diyerek duyurdu
TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu
22:47
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu Süper Lig’de bileği bükülmeyen tek takım oldular
Küme düşmekten son maçta kurtulmuştu! Süper Lig'de bileği bükülmeyen tek takım oldular
21:55
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı’nın son görüntüleri
İşte fon soruşturmasında adı geçen Ali Emre Ballı'nın son görüntüleri
21:49
Milli takımdan emekli mi oldu Ronaldo suskunluğunu bozdu
Milli takımdan emekli mi oldu? Ronaldo suskunluğunu bozdu
21:49
Tutuklanan 5 CHP’li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan 5 CHP'li belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
20:36
Devran döndü Türkiye’ye yaptırım uygulayan Kanada İHA’lara talip
Devran döndü! Türkiye'ye yaptırım uygulayan Kanada İHA'lara talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 01:18:57. #.0.3#
SON DAKİKA: ABD'den Rusya'ya Sibirya'daki zatürre vakası için bilgi çağrısı yapıldığı iddia edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei