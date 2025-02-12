ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Olumsuz Bakış - Son Dakika
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ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Olumsuz Bakış

ABD\'den Ukrayna\'nın NATO Üyeliğine Olumsuz Bakış

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın NATO üyeliğini gerçekçi bulmadığını açıkladı.

12.02.2025 19:48
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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savaşı bitse bile NATO'ya üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise üyelerin savunma harcamalarına dair yeni veriler açıkladı.ABD, Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine dair net bir açıklama yaparak bunu gerçekçi görmediğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halihazırda Rusya ile savaşan Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımı ile ilgili olarak "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini, müzakerelerle varılacak çözümün bir parçası olarak görmüyor" dedi.

Ukrayna'ya destek konusunda, NATO'daki Avrupalı ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de savunan Hegseth, gelecekte Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlarla sivil yardımların büyük bir bölümünün Avrupalı ülkeler tarafından üstlenilmesi gerektiğini dile getirdi. Savunma Bakanı Hegseth ayrıca, ülkesinin, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının ardından bu anlaşmayı güvence altına almak için bölgeye asker göndermeyi düşünmediğini aktardı.

NATO: Üyelerin silahlanma harcamaları arttı

ABD Başkanı Trump'ın sık sık dile getirdiği, NATO içinde giderlerin İttifak üyeleri arasında daha adil dağıtılması gerektiğine dair görüşlerine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den yanıt geldi. Örgütün Avrupalı üyeleri ile Kanada'nın, 2014 yılından bu yana olağan askeri giderlerine ek olarak fazladan 700 milyar dolar daha harcama yaptığını belirten Rutte, sadece geçen yıl yapılan toplam yatırımın 485 milyar dolar olduğunu ve bunun da 2023'e oranla yüzde 20'lik bir artışa tekabül ettiğini dile getirdi.

"Müttefiklerin üçte ikisi, geldiğimiz noktada gayri safhi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunmaya harcıyor" diyen Mark Rutte, 2025'te daha fazla üyenin bu hedefi tutturmasını ve hatta geçmesini beklediğini vurguladı. Rutte diğer yandan, NATO'nun caydırıcılığını ve savunma kabiliyetini koruması için daha fazla çaba gösterilmesinin ve yükün daha adil dağıtılmasının gerekli olduğunu kabul etti. Trump'ın beklentisi yüzde 5

NATO içinde, açıklanan bu rakamların, harcamalardaki eşitsiz dağılımla ilgili tartışmaların tansiyonunu biraz olsun düşürmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, son dönemde sık sık, her bir NATO üyesinin, gayri safhi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini değil, en az yüzde 5'ini savunmaya harcamasını talep ediyor. Avrupalı müttefiklerin kendi savunmaları için gösterdiği çabaları yetersiz bulan ve bu devletlerin kendilerini koruması için ABD'ye fazla güvendiğini kaydeden Trump, bu sebebi öne sürerek 2017-2021 arasındaki ilk başkanlık döneminde NATO'dan ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

dpa,AFP/ ET,TY

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel ABD'den Ukrayna'nın NATO Üyeliğine Olumsuz Bakış - Son Dakika

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