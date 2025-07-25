ABD'den Ukrayna'ya 330 Milyon Dolar Askeri Destek

ABD Dışişleri Bakanlığının, Rusya- Ukrayna Savaşı sürerken Kiev yönetimine 330 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışına onay verdiği bildirildi.

Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna'ya 330 milyon dolarlık askeri ekipman ve hizmet satışını onayladığı ifade edildi.

Açıklamada, 180 milyon dolarlık satış kapsamında Ukrayna'nın halihazırda sahip olduğu ABD menşeli hava savunma sistemlerinin bakımı ve yenilenmesi ile bu sistemlerin kullanımına yönelik personelin eğitilmesi faaliyetlerinin destekleneceği, 150 milyon dolarlık satışla da ABD menşeli M109 obüslerinin bakım, onarım ve modernizasyonunun yapılacağı belirtildi.

Satışın, Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunma kapasitesini artıracağına işaret edilen açıklamada, bu konuda Kongrenin bilgilendirildiği kaydedildi.

Kongreye gönderilen silah satış onaylarına 15 günlük itiraz süresi tanınıyor. Bu süre zarfında Kongreden herhangi bir itiraz gelmezse silah satışı gerçekleşmiş oluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesini geliştirmek ve zırhlı savaş ekipmanları sağlamak amacıyla Kiev yönetimine 322 milyon dolarlık silah satışının onaylandığı duyurulmuştu.