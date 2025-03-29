ABD'den Yemen'e Hava Saldırıları: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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ABD'den Yemen'e Hava Saldırıları: 1 Ölü, 3 Yaralı

ABD ordusunun Yemen'de düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

29.03.2025 11:31
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SANA, 29 Mart (Xinhua) -- ABD ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya ve çeşitli vilayetlere düzenlediği 26 hava saldırısında en az bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Husilere ait El-Mesira televizyonunun bildirdiğine göre cuma günü akşam saatlerinde Sana'nın güneyindeki Savad bölgesine 8 hava saldırısı, Sada ve El-Cevf vilayetlerinin çeşitli noktalarınaysa 18 hava saldırısı düzenlendi.

ABD'den henüz olaya ilişin açıklama yapılmadı.

El-Mesira televizyonu daha önceki haberinde ABD ordusunun cuma günü şafaktan önce Yemen'e 40'tan fazla hava saldırısı düzenlediğini ve Sana Uluslararası Havalimanı, Komuta Kampı, Sarif bölgesi ve Sanhan'ın Cerben bölgesinin yanı sıra kuzey vilayetlerindeki diğer bazı noktaları hedef aldığını bildirmişti.

Saldırıda bir kişinin de yaralandığı belirtildi.

Şafaktan önceki saldırılar, Husilerin perşembe günü öğleden sonra İsrail'in merkezindeki Ben Gurion Havalimanı ile Tel Aviv'in güneyindeki bir askeri hedefe düzenlenen iki balistik füze saldırısının sorumluluğunu üstlenmesinden birkaç saat sonra gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel ABD'den Yemen'e Hava Saldırıları: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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