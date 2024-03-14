ABD Destekli Terör Örgütü PKK/YPG, Münbiç'te Kaçırdığı 14 Yaşındaki Kızın Annesi Geri İstiyor - Son Dakika
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ABD Destekli Terör Örgütü PKK/YPG, Münbiç'te Kaçırdığı 14 Yaşındaki Kızın Annesi Geri İstiyor

ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Münbiç ilçesinden kaçırdığı 14 yaşındaki kızın annesi Huda Remmo, evladını geri istiyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası yasalar, çocukların terör amaçlı kullanılmalarını 'insanlığa karşı işlenen suçlar' sınıfında tanımlıyor. Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırıp zorla silah altına alıyor, hem anne ve babaların hem de çocukların hayallerini yıkıyor. Aralık 2010 doğumlu Münbiçli Aya Muhammed Hamam da PKK/YPG'nin kurbanlarından biri oldu. Hamam, 2 Mart 2024'te okula giderken, ABD destekli terör örgütü tarafından kaçırıldı. Hamam'ın annesi Huda Remmo, kaçırılma olayına ilişkin detayları AA muhabirine anlattı. Kızının 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Remmo, kaçırıldığı günden bu yana çocuğundan haber alamadığını dile getirdi. Remmo, okuldaki sınıf arkadaşlarına sorduğunda, kızının 'örgütün gençlik yapılanmalarından Civanen Şöreşker'in elinde olduğu' yanıtını aldığını belirtti. İlçede PKK/YPG'li teröristlerle bağlantılı yapılara başvurduğunu anlatan Remmo, 'Hiçbirinden yanıt alamadım. Hepsi inkar etti. 'Kızın burada değil.' dediler. Kızımdan haber almak istiyorum.' diye konuştu. Kaçırılan çocuğunun, evde kalan en küçük kızı olduğunu belirten Remmo, 'O bizim nazlımız. Onsuz yapamayız, yaşayamayız. Benim ve babasının durumu çok kötü.' ifadelerini kullandı. Remmo, 'Kim aldı? Nereye götürdü? Öğrenmek istiyorum. Sadece ondan haber almak istiyorum. Sözde kadın haklarından yanalar. Canımızı yaktılar.' dedi.

14.03.2024 11:04
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ABD'nin desteklediği terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentinin Münbiç ilçesinden kaçırdığı 14 yaşındaki kızın annesi Huda Remmo, evladını geri istiyor.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası yasalar, çocukların terör amaçlı kullanılmalarını "insanlığa karşı işlenen suçlar" sınıfında tanımlıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırıp zorla silah altına alıyor, hem anne ve babaların hem de çocukların hayallerini yıkıyor.

Aralık 2010 doğumlu Münbiçli Aya Muhammed Hamam da PKK/YPG'nin kurbanlarından biri oldu. Hamam, 2 Mart 2024'te okula giderken, ABD destekli terör örgütü tarafından kaçırıldı.

"Kızımdan haber almak istiyorum"

Hamam'ın annesi Huda Remmo, kaçırılma olayına ilişkin detayları AA muhabirine anlattı.

Kızının 8. sınıf öğrencisi olduğunu söyleyen Remmo, kaçırıldığı günden bu yana çocuğundan haber alamadığını dile getirdi.

Remmo, okuldaki sınıf arkadaşlarına sorduğunda, kızının "örgütün gençlik yapılanmalarından Civanen Şöreşker'in elinde olduğu" yanıtını aldığını belirtti.

İlçede PKK/YPG'li teröristlerle bağlantılı yapılara başvurduğunu anlatan Remmo, "Hiçbirinden yanıt alamadım. Hepsi inkar etti. 'Kızın burada değil.' dediler. Kızımdan haber almak istiyorum." diye konuştu.

"O bizim nazlımız"

Kaçırılan çocuğunun, evde kalan en küçük kızı olduğunu belirten Remmo, "O bizim nazlımız. Onsuz yapamayız, yaşayamayız. Benim ve babasının durumu çok kötü." ifadelerini kullandı.

Remmo, "Kim aldı? Nereye götürdü? Öğrenmek istiyorum. Sadece ondan haber almak istiyorum. Sözde kadın haklarından yanalar. Canımızı yaktılar." dedi.

Kaynak: AA

Suriye, Münbiç, YPG, PKK, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Destekli Terör Örgütü PKK/YPG, Münbiç'te Kaçırdığı 14 Yaşındaki Kızın Annesi Geri İstiyor - Son Dakika

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