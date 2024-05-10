ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in raporunda İsrail'in ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in raporunda İsrail'in ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken\'in raporunda İsrail\'in ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kongre'ye sunması beklenen raporda, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldığı iddia edildi. Raporda, İsrail'in uluslararası hukuka uyup uymadığı ve Gazze'ye insani yardımı kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirmelerine yer verildiği belirtildi. Ancak raporda İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği sonucuna varılmadığı ifade edildi.

10.05.2024 10:57
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Kongre'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin sunması beklenen "son derece eleştirel raporda" Tel Aviv'in ABD silahlarını kullanma şartlarını ihlal etmediği sonucuna varıldığı iddia edildi.

ABD'de yayın yapan "Axios" haber sitesinin üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Bakan Blinken'in bugün Kongre'ye İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ilişkin rapor sunması öngörülüyor.

ABD'nin silah sevkiyatını durdurma yönünde aldığı karar, İsrail tarafında yoğun eleştirilere neden olurken, ABD'li yetkililer, Blinken'ın "son derece eleştirel raporunda" İsrail'in uluslararası hukuka uyup uymadığı ve Gazze'ye insani yardımı kısıtlayıp kısıtlamadığı değerlendirmelerine yer verildiğini aktardı.

Yetkililer, ayrıca Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarındaki ihlallerin ABD Dışişleri Bakanlığında en sert iç tartışmaları ateşlediğini belirtti.

ABD'li yetkililer, ABD Orta Doğu İnsani Meselelerden Sorumlu Özel Temsilcisi David Satterfield ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jacob J. Lew'in geçen haftalarda Blinken'e İsrail'in Gazze'deki savaşta uluslararası hukuku ihlal etmediğini iddia eden bir not gönderdiklerini söyledi.

Lew ve Satterfield'ın Blinken'e İsrail'in insani yardımı engellemediğini raporla belgelemesini önerdiğini aktaran yetkililer, İsrail'in geçmişte insani yardımı kısıtladığını ve yardımın Gazze'ye ulaşmasını engellediğini ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya "ültimatom vermesinin" ardından nisan ayından bu yana politikanın değiştiğini aktardı.

ABD'li yetkililer, Blinken'in raporunda İsrail'in Gazze'deki saldırılarında bir dizi olayın listeleneceği ve İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği konusunda ciddi endişelerin dile getirileceğini ifade etti.

Ancak yetkililer, Blinken'in raporunda İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiği sonucuna varılmadığına dikkati çekti.

???????Üst düzey bir ABD'li yetkili ise Blinken'in raporunun Lew ve Satterfield'in önerilerini benimsediğini savundu.

İsrail'in ABD silahlarıyla Gazze'de uluslararası hukuku ihlal ettiği tartışmaları hem uluslararası kamuoyu hem Amerikan bürokrasisi ve medyasının gündeminden düşmüyor.

???????Uluslararası Af Örgütünün nisan ayında paylaştığı raporda yaklaşık 35 bin kişinin öldürüldüğü Gazze'de İsrail'in Filistinli sivillere karşı ABD silahları kullandığı kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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