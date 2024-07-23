ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kamala Harris'i övgüyle anlattı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarıştan çekilen Başkan Joe Biden'ın yerine Demokratların başkan adayı haline gelen Kamala Harris'in "Amerikan dış politikasının öncü sesi" olduğunu ve kendisiyle çalışmaktan onur duyduğunu belirtti.

Blinken, Bakanlıkta kameralar karşısına geçerek başkanlık seçimleriyle ilgili son gelişmelere dair görüşlerini paylaştı.

"Bildiğiniz gibi siyasete karışmıyorum." ifadesiyle sözlerine başlayan Blinken, "Oval Ofis'te veya Durum Odası'nda onun (Harris'in), Amerikan dış politikası ve diplomasimiz için öncü ses olduğunu çok yakından gözlemledim." dedi.

Harris'in başkan yardımcısı olarak Amerikan dış politikasında güçlü bir figür olduğunu, sorumluluk aldığını ve Amerikan halkının ulusal çıkarlarını en iyi şekilde koruduğunu vurgulayan Blinken, 3,5 yıl boyunca Harris'in bu performansına tanıklık ettiklerini söyledi.

Harris ve diğer dış politika karar alıcılarıyla çalışmaktan onur duyduğunu kaydeden Blinken, Harris'in Orta Doğu dahil birçok meseleye doğrudan dahil olduğunu ve barışçıl çözümler için yollar aradığını belirtti.

17 Temmuz Çarşamba günü Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada, başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.