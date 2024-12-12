ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Türkiye İçin Tehdit Olan PKK ve Terörizm Söz Konusu Olduğunda, Türkiye'nin Gerçek ve Net Çıkarları Vardır"

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(ANKARA) – Suriye'deki son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğuda yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye için kalıcı bir tehdit olan PKK ve terörizm söz konusu olduğunda, Türkiye'nin gerçek ve net çıkarları vardır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından çıktığı diplomasi turunda Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya gelen Blinken, Ürdün'den Türkiye'ye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Kuzeydoğuda yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye için kalıcı bir tehdit olan PKK ve terörizm söz konusu olduğunda Türkiye'nin gerçek ve net çıkarları vardır. Geçici bir hükümete geçişin Suriye için daha iyi bir yola dönüştüğünü görmek istediğimiz bir dönemde, Suriye içinde herhangi bir ek çatışmayı tetiklemekten kaçınmak istiyoruz. Bunun bir parçası da IŞİD'in çirkin yüzünü tekrar göstermemesini sağlamak olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye konusunda koordinasyon sağlamak ve "ülke içindeki ya da dışındaki herhangi bir aktörün kendi dar çıkarlarını Suriye halkının çıkarlarının önüne koymasını engellemeye" odaklanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceğini söyledi.