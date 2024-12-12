ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Türkiye İçin Tehdit Olan PKK ve Terörizm Söz Konusu Olduğunda, Türkiye'nin Gerçek ve Net Çıkarları Vardır" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Türkiye İçin Tehdit Olan PKK ve Terörizm Söz Konusu Olduğunda, Türkiye'nin Gerçek ve Net Çıkarları Vardır"

Suriye’deki son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğuda yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye için kalıcı bir tehdit olan PKK ve terörizm söz konusu olduğunda, Türkiye'nin gerçek ve net çıkarları vardır" dedi.

12.12.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) – Suriye'deki son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzeydoğuda yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye için kalıcı bir tehdit olan PKK ve terörizm söz konusu olduğunda, Türkiye'nin gerçek ve net çıkarları vardır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından çıktığı diplomasi turunda Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmek için Ankara'ya gelen Blinken, Ürdün'den Türkiye'ye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Kuzeydoğuda yaşanan olaylara bakıldığında, Türkiye için kalıcı bir tehdit olan PKK ve terörizm söz konusu olduğunda Türkiye'nin gerçek ve net çıkarları vardır. Geçici bir hükümete geçişin Suriye için daha iyi bir yola dönüştüğünü görmek istediğimiz bir dönemde, Suriye içinde herhangi bir ek çatışmayı tetiklemekten kaçınmak istiyoruz.  Bunun bir parçası da IŞİD'in çirkin yüzünü tekrar göstermemesini sağlamak olmalı" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye konusunda koordinasyon sağlamak ve "ülke içindeki ya da dışındaki herhangi bir aktörün kendi dar çıkarlarını Suriye halkının çıkarlarının önüne koymasını engellemeye" odaklanmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geleceğini söyledi.

Kaynak: ANKA

Antony Blinken, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Ankara, Suriye, Güncel, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanı Blinken: ' Türkiye İçin Tehdit Olan PKK ve Terörizm Söz Konusu Olduğunda, Türkiye'nin Gerçek ve Net Çıkarları Vardır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:27 Burhan Köroğlu, Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi
22:13 İsrail, İran’ın Nükleer Tesisleri’ne saldırmaya hazırlanıyor İsrail, İran'ın Nükleer Tesisleri'ne saldırmaya hazırlanıyor
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
09:16 Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye dev kaynak Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye dev kaynak
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:50 Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu Yasemin Özilhan bambaşka biri oldu
07:36 Muhalifler Hafız Esad’ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı Muhalifler Hafız Esad'ın türbesini ateşe verip başında kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 22:57:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Dışişleri Bakanı Blinken: " Türkiye İçin Tehdit Olan PKK ve Terörizm Söz Konusu Olduğunda, Türkiye'nin Gerçek ve Net Çıkarları Vardır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.