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ABD Dışişleri Bakanı Meksika'da Göç Krizini Ele Aldı - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanı Meksika'da Göç Krizini Ele Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile bir araya gelerek göç krizini ele aldı. Görüşmede, iki ülkenin ekonomik işbirliği, güvenlik ve göç konularının ele alındığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Meksika\'da Göç Krizini Ele Aldı
28.12.2023 - 07:51,
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "göç krizini" ele almak üzere Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bir araya geldi.

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray'da, Lopez Obrador başkanlığında toplantı düzenleyen iki ülke yetkililerinin son aylarda hızla artan göç krizini konuştukları bildirildi.

2,5 saati aşan görüşmenin ardından resmi açıklama yapılmazken, Lopez Obrador, sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

Lopez Obrador, Meksika ve ABD'nin faydasına anlaşmalar yaptıklarını dile getirerek, "İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, güvenlik ve göç konularının daha kapsamlı ele alınması için bu görüşmenin Başkan Biden'a özel olarak aktarılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken da X'teki açıklamasında, Başkan Joe Biden hükümetinin, Meksika hükümetiyle çalışma kararlılığını sürdüreceğini belirterek, "Bugün Meksiko'da açıkça ifade ettiğimiz gibi, bölgede benzeri görülmemiş düzensiz göçü yönetmenin, önemli limanları yeniden açmanın ve yasa dışı fentanil ile sentetik uyuşturucuyla mücadele dahil ortak sorunları çözme hususunda Meksika ile çalışmaya kararlıyız." dedi.

ABD ile Meksika arasındaki ortaklığın, Amerika Kıtası'ndaki önemine vurgu yapan Blinken, "Düzensiz göçü azaltmaya yönelik ortak çabalarımızı Lopez Obrador ile ele almak güzeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflar arasındaki görüşmeye, Blinken'in yanı sıra ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, Biden'in İç Güvenlik Danışmanı Elizabeth Sherwood-Randall, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Özel Danışmanı ve Sınır Ötesi Güvenlik Direktörü Katie Tobin ve ABD'nin Meksika Büyükelçisi Ken Salazar katıldı.

Öte yandan toplantı sonrası Meksika basınına kısa bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Alicia Barcena, ABD tarafının toplantıda kendilerinden özel bir talepte bulunmadığını kaydetti.

Lopez Obrador, günlük basın toplantısındaki açıklamasında, ABD'ye göç konusunda oldukça yardımcı olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA
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