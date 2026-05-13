ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin\'e giderken "Maduro eşofmanı" giydi! Tepkiler peş peşe geldi

13.05.2026 10:29
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Çin ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafet büyük tartışma yarattı. Rubio’nun, Venezuela lideri Nicolas Maduro’nun kaçırıldığı sırada giydiği eşofman takımının aynısını tercih etmesi sosyal medyada ve diplomatik çevrelerde tepki çekti. Ziyaret, Rubio’nun geçmişte Çin tarafından yaptırıma uğrayan isimlerden biri olması nedeniyle daha da gündem oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Pekin ziyareti sırasında tercih ettiği kıyafet uluslararası kamuoyunda gündem oldu. Rubio’nun, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD operasyonuyla kaçırıldığı sırada giydiği eşofman takımının birebir aynı olması, diplomatik çevrelerde “sembolik mesaj” olarak yorumlandı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, özellikle Çin ve Latin Amerika merkezli platformlarda yoğun tartışmalara neden oldu.

MADURO GÖNDERMESİ 

Rubio’nun uçakta giydiği gri spor kombin, ABD’nin Venezuela operasyonu sırasında dünya basınına yansıyan Maduro görüntülerini yeniden gündeme taşıdı. Maduro’nun gözaltına alınırken benzer bir kıyafet içinde görüntülenmesi nedeniyle Rubio’nun tercihi “bilinçli mesaj” iddialarını beraberinde getirdi.

Rubio'nun bu tercihi "diplomatik nezaketsizlik" ve "gövde gösterisi" olarak nitelendirildi.

ÇİN İLE GERİLİMLİ GEÇMİŞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Marco Rubio, senatörlük döneminde Çin yönetimine yönelik sert açıklamaları nedeniyle Pekin tarafından iki kez yaptırım listesine alınmıştı. Çin’in, Rubio’nun soyadındaki karakter kullanımını değiştirerek diplomatik engeli teknik olarak aştığı ve böylece ziyaretin gerçekleşebildiği öne sürüldü.

Rubio’nun Çin’e yaptığı bu ziyaret, yaptırımlar sonrası Pekin’e gerçekleştirdiği en dikkat çekici temaslardan biri olarak değerlendiriliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Rubio’nun görüntüleri paylaşılır paylaşılmaz sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Beyaz Saray’a yakın isimlerin görüntüleri paylaşması tartışmaları daha da büyütürken, bazı kullanıcılar olayı “siyasi mizah”, bazıları ise “diplomatik provokasyon” olarak değerlendirdi.

ESPRİ KONUSU OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, Rubio’nun kıyafetini daha önce Nicolás Maduro ile ilişkilendirilen “Venezuela Nike Tech” meme’iyle karşılaştırdı. Bazı kullanıcılar Rubio için “DJ mi olacak?”, “Spor giyim modeli mi oldu?” gibi yorumlar yaparken, bazıları da kıyafeti “Maduro fit” olarak adlandırdı.

BEYAZ SARAY'DAN PAYLAŞIM

Beyaz Saray'ın X hesabından da Rubio ve Maduro'nun kıyafetini arka arkaya gösteren bir paylaşım geldi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
