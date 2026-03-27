ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran\'da çatışmalar haftalar içinde bitecek

RUBİO'DAN İRAN AÇIKLAMASI: SÖZ KONUSU OLAN HAFTALAR, AYLAR DEĞİL

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan İran'a yönelik saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi. Saldırıların biteceği tarihi veren Rubio, aylar sürmeyeceğini belirtti. Rubio, Washington'un İran'daki hedeflerine kara birliklerine ihtiyaç duymadan ulaşabileceğini belirterek, bunun 'uzun süreli bir çatışma' olmayacağında ısrar etti. Rubio, "Burada söz konusu olan, haftalar, aylar değil. Haftalar içinde bitecek." dedi.

Rubio, ABD'nin İran'dan görüşmeye istekli olduğuna dair "mesaj ve işaretler" aldığını, ancak daha fazla açıklama beklediğini söyledi.

Rubio sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Şu anda bile elçilikleri vuruyorlar, otelleri hedef alıyorlar. Bu manyakların dünyayı tehdit etmek için nükleer bir silaha sahip olduklarını hayal edin. Rusya'nın İran için yaptığı hiçbir şey, operasyonlarımızı herhangi bir şekilde etkilemiyor."

"2 İLA 4 HAFTA DAHA SÜRECEK"

Öte yandan Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rubio, bugün G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, İran'a yönelik saldırıların 2 ila 4 hafta daha süreceğini belirtti.

Rubio toplantıda, ABD'nin İran ile ciddi görüşmeler yapmaya da yakın olduğuna işaret ederek, bölgeye çok sayıda yeni ABD askerinin yönlendirildiğini ve Trump yönetiminin gerilimi tırmandıracak seçenekleri de değerlendirdiğini ifade etti.

"İRAN İLE ARACILAR ÜZERİNDEN İLETİŞİM DEVAM EDİYOR"

Toplantıda, ABD'nin İran'a yönelik tüm hedeflerini gerçekleştirmede kararlı olduğunu vurgulayan Rubio, ABD'nin İran ile halen aracılar üzerinden iletişim kurduğunu aktardı. Rubio, Tahran'da kararları kimin aldığına dair hala bir belirsizlik olduğunu, ABD ile müzakere etmek isteyen İranlı yetkililerin suikast korkusuyla telefonlarını açmaktan kaçındığını iddia etti.