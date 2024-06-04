ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes teklifini destekliyor - Son Dakika
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ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes teklifini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail\'in ateşkes teklifini destekliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in ateşkes önerisinin ABD, Katar ve Mısır ile istişareler sonucunda geliştirildiğini belirtti ve Biden'ın bu öneriyi tüm dünya kamuoyuna açıkladığını vurguladı. Miller, Hamas'ın ateşkes önerisini kabul etmesini umduklarını ve İsrail tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

04.06.2024 00:37
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ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü Başkan Joe Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifinin İsrail'in önerisi olduğunu ve Hamas'ın kabul etmesi durumunda ateşkes anlaşmasının tamamıyla uygulanmasını umduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde Gazze'de ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Miller, İsrail'de kabine üyeleri arasında yayılan ve Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes önerisinin "İsrail'in önerisiyle tamamen örtüşmediği" şeklindeki eleştirilere temas ederek bu değerlendirmelerin doğru olmadığını söyledi.

"Bu öneri, onların (İsrail'in) ABD, Katar ve Mısır ile istişareler sonucunda geliştirdiği taslaktır ancak nihayetinde bu İsrail'in önerisidir." diyen Miller, Biden'ın da bu ateşkes önerisinin çok net bir şekilde tüm dünya kamuoyuna açıkladığını vurguladı.

Açıklanan ateşkes taslağında herhangi bir boşluk olmadığını savunan Miller, Biden'ın ateşkes önerisinin tüm detaylarını doğal olarak dile getirmediğini ancak temel hususuları tüm açıklığıyla paylaştığını belirtti.

Miller, masadaki önerinin Hamas tarafından kabul edilmesi halinde söz konusu ateşkes planının tamamıyla uygulanmasını beklediklerini ve bu konuda İsrail tarafıyla sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

"Bugün acil bir ateşkesin önünde duran tek şey Hamas'tır." diyen Miller, Hamas'ın bu anlaşma önerisini kabul etmesini umduklarını vurguladı ve bu konuda Katar ile Mısır'ın yardımcı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in hazırladığı 3 aşamalı ateşkes önerisini Beyaz Saray'daki basın açıklamasında duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bazı kabine üyeleri ise Biden'ın açıkladığı öneri ile kendi sundukları taslak arasında "bazı boşluklar olduğunu" dile getirmişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Direktörü John Kirby ise söz konusu taslağın İsrail'e ait olduğunu ve iki ülke arasında ateşkes teklifi noktasında bir boşluk olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes teklifini destekliyor - Son Dakika

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