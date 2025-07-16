ABD Dışişleri'nde 1300 Personel İşten Çıkarıldı

ABD Dışişleri Bakanlığında işten çıkarılan 1300'den fazla personelin arasında Rusya- Ukrayna uzmanlarının da yer aldığı öne sürüldü.

The New York Times gazetesinin haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığının 1300'den fazla personelinin işten çıkarılmasına yönelik iddialara yer verildi.

Konuya ilişkin konuşan ve adını açıklamayan yetkililer, işten çıkarılanların, Rusya ve Ukrayna konusunda uzmanlaşmış kişiler de dahil İstihbarat ve Araştırma Bürosu'ndaki (INR) kıdemli analistler olduğunu öne sürdü.

Öte yandan yetkililer, büroda çalışan kaç analistin işini kaybettiğine dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için hamlelerde bulunurken söz konusu işten çıkarmalar, konuya yönelik "uzmanlık kaybı" olarak yorumlanarak eleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bahse konu INR, casusluk faaliyetinde bulunmuyor ancak ABD diplomasisine yön verilmesi için dünya gündemi hakkında analiz sağlıyor.

Bakanlıkta işten çıkarmalar

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Michael J. Rigas, 11 Temmuz'da personele gönderdiği elektronik postayla işten çıkarmaların başlayacağını duyurmuştu.

Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 12 Temmuz'da, 1300'ü aşkın personelini işten çıkarmıştı. Başkent Washington'da son iş gününü tamamlayan çalışanlar, mesai arkadaşlarının alkışları eşliğinde yıllardır çalıştıkları binadan ayrılmıştı.

ABD medyasına sızan Bakanlık iç yazışmasına göre işten çıkarmalar, 1107'si memur, 246'sı diplomat olmak üzere toplam 1353 kişiyi kapsıyor.

Trump'ın federal hükümeti yeniden yapılandırma planı

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) üzerinden federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Trump'ın federal çalışanların azaltılması yönündeki emrinin etkilediği kurumlar arasında Tarım, Enerji, Çalışma, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Gaziler İşleri bakanlıkları yer alıyor.

Ayrıca Ulusal Bilim Vakfı, Küçük İşletmeler Birliği, Sosyal Güvenlik İdaresi ve Çevre Koruma Ajansı bu kapsamda bulunuyor.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.