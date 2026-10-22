ABD Dışişleri uyarıya rağmen sığınma makamlarına Latin Amerika değerlendirmesi iletti

CNN, ABD Dışişleri Bakanlığının, Latin Amerika'nın bazı bölgelerindeki şiddet suçlarına karşı vatandaşlarını uyardığı ancak sığınma görevlilerine bu ülkelerdeki koşulların ABD şehirlerinden daha tehlikeli olmadığını savunan yeni değerlendirmeler ilettiğini bildirdi.

CNN'in incelediği kurum içi belgelere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, Meksika, Honduras, Guatemala ve El Salvador'daki güvenlik koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığın kamuoyuna yönelik yayımladığı seyahat uyarılarında Latin Amerika'daki güvenlik tehditlerine dikkati çekmesine karşın, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetlerine (USCIS) gönderilen söz konusu değerlendirmelerde bu ülkelerdeki şiddet suçu oranlarının Baltimore, Houston ve Memphis gibi ABD şehirlerine kıyasla daha düşük olduğu öne sürüldü.

Söz konusu değerlendirmelerin, ABD'ye sığınma başvurusu yapanların süreçlerine ilişkin kararları etkileyebileceği belirtildi.

Göç Politikaları Enstitüsü Başkanı Andrew Selee, bu değerlendirmelerin suç gruplarının oluşturduğu tehlikeleri ve yerel kurumların yetersizliklerini olduğundan daha düşük gösterdiğini kaydederek, sahadaki koşullarda belirgin değişiklik yaşanmamasına rağmen bu değerlendirmelerin öncekilere kıyasla önemli ölçüde farklılaştığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, değerlendirmelerin bölge uzmanları tarafından hazırlandığını ve incelendiğini, belgelerin ABD'nin göçmenlik makamlarına sığınma başvurularını değerlendirirken bilgi sağlamayı amaçladığını bildirdi.