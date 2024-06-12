ABD Donanması, Rus Deniz Filosunun Yaklaşması Üzerine Savaş Gemileri ve Uçak Gönderdi - Son Dakika
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ABD Donanması, Rus Deniz Filosunun Yaklaşması Üzerine Savaş Gemileri ve Uçak Gönderdi

ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi. ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği kaydedildi.

12.06.2024 18:25
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NEW ABD Donanması, Küba'yı ziyaret eden Rus deniz filosunun Florida'nın güney kıyılarına 50 kilometre kadar yaklaşması üzerine bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi.

ABD Kuzey Kuvvetleri Komutanlığından (NORTHCOM) Miami Herald gazetesine yapılan açıklamada, Rus filosunu izlemek için bölgede 3 muhrip ve 1 denizaltı keşif uçağının konuşlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, ABD'nin, Rus filosunun bölgede bulunması ve faaliyetlerinden endişe duymadığı ancak yine de güney Florida sahillerine yaklaşık 50 kilometre yaklaşması nedeniyle takip için ABD savaş gemilerinin konuşlanmasına izin verildiği kaydedildi.

NORTHCOM'un açıklamasında, "Standart prosedürlere uygun olarak, uluslararası sularda Atlantik Okyanusu'ndan geçen Rus gemilerini aktif olarak izliyoruz. Rusya'nın bölgede konuşlandırılması ABD için doğrudan bir tehdit veya endişe oluşturmayan rutin deniz faaliyetlerinin bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Küba Dışişleri Bakanlığından 6 Haziran'da yapılan açıklamada, Rusya'dan 3 gemi ile 1 nükleer denizaltının başkent Havana'daki limanı ziyaret edeceği bildirilmişti.

Küba ile Rusya Federasyonu arasındaki tarihi dostluğa işaret edilen açıklamada, "Gemilerin hiçbiri nükleer silah taşıyıcısı değil, dolayısıyla ülkemizde durmaları bölge için tehdit oluşturmuyor. Dostuk ve işbirliği içinde olduğumuz ülkelerin bu tarz ziyaretleri tarihi uygulamadır." denilmişti.

Kaynak: AA

Florida, Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Donanması, Rus Deniz Filosunun Yaklaşması Üzerine Savaş Gemileri ve Uçak Gönderdi - Son Dakika

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