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ABD Donanmasına bağlı 2 asker Somali açıklarında kayboldu - Son Dakika
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ABD Donanmasına bağlı 2 asker Somali açıklarında kayboldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasına göre, Somali açıklarında operasyonlar yürüten ABD donanmasında görevli 2 asker denizde kayboldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı ve güvenlik gerekçesiyle ek bilgi verilmeyeceği belirtildi. Kaybolan askerlerin ABD 5'inci Filosu (C5F) operasyon alanında görevli oldukları ifade edildi.

ABD Donanmasına bağlı 2 asker Somali açıklarında kayboldu
13.01.2024 - 11:09,
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Somali açıklarında mahiyeti bilinmeyen operasyonlar yürüten ABD donanmasına bağlı 2 askerin denizde kaybolduğu bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) yazılı açıklamasına göre, Somali açıklarında "operasyonlar" yürüten donanmada görevli 2 asker, 11 Ocak akşamı denizde kayboldu.

???????Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken çalışmalar tamamlanana kadar ek bilginin "güvenlik gerekçesiyle" verilmeyeceği aktarıldı.

Kaybolan askerlerin, "çeşitli görevleri desteklemek üzere ABD 5'inci Filosu (C5F) operasyon alanında" konuşlandırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD Donanmasına bağlı 2 asker Somali açıklarında kayboldu - Son Dakika
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