ABD Eski Komutanı Hodges, Trump'ın İran Savaşı Stratejisini Eleştirdi

ABD eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, 40 günlük İran savaşının sonuçlarını eleştirel bir perspektiften değerlendirdi. Hodges, Başkan Donald Trump'ın stratejik hatalarını ve liderlik stilini eleştirerek, başkanın dillendirme hatasına dikkat çekti. "Başkanın kullandığı dil pek yardımcı olmadı. Gerçekçi olmayan iddialarda bulunarak ve savaş suçu teşkil edebilecek tehditler savurarak kendisini köşeye sıkıştırdı," dedi.

Hodges, ABD ve İsrail'in profesyonel askeri performansını takdir etti, ancak stratejik hedefe ulaşmak için verilen görevlerle bir kopukluk olduğunu belirtti. "Kendilerine verilen tüm görevleri son derece iyi şekilde yerine getirdiler," diye not ederken, sorunun orduya verilen görevlerle başkanın stratejik sonuçla arasındaki kopuklukta olduğunu vurguladı. Ayrıca, başkanın Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusunda stratejik hedefi açıkça tanımlayamadığını söyledi.

Hodges, ABD'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun sözlerine karşı eleştirel bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtti ve başkanın kendisine karşı çıkmayan kişilerle çevrili olduğunu ekledi. İran'lıların Boğaz kapatılmasına yönelik saldırıları konusunda da eleştirel bir yaklaşım sergileyen Hodges, başkanın 'umurumda değil' diye cevap vermesinin ciddi bir sorun olduğunu ifade etti.

ABD'nin NATO'ya yönelik eleştirilerini de ele alan Hodges, bu durumun şu anda daha ciddi göründüğünü ve başkanın kendisini bir çıkmazın içine soktuğunu gördüğü için etrafında suçlayacak kişiler aradığını söyledi. Savunma Bakanı Hegseth'in yaptığı konuşmanın subaylar üzerindeki etkisini vurguladı ve Hegseth'i "hayatım boyunca gördüğüm en kötü savunma bakanı" olarak nitelendirdi.

Hodges, İran savaşının sonucunu değerlendirirken, "Eğer bugün 'nasıl sonuçlandı?' diye cevap vermek zorunda kalsaydım, bunun Amerika Birleşik Devletleri için stratejik bir yenilgi olduğunu söylerdim," dedi. Analizleri, ABD'nin siyasi ve askeri stratejilerini eleştiren önemli bir ses olarak gelecekteki savaşların öngörüsü açısından dikkat çekicidir.