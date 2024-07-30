ABD, Filipinler'e 500 milyon dolarlık destek verecek - Son Dakika
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ABD, Filipinler'e 500 milyon dolarlık destek verecek

ABD, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin modernizasyon programı için 500 milyon dolarlık destek vereceğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin artacağı belirtildi. Bu destek, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filipinlere olan açık desteğini gösteriyor.

30.07.2024 18:15
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ABD, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceğini duyurdu.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ve Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr., Quezon eyaletinde bir araya geldi.

Bakan Blinken, burada yaptığı açıklamada, Filipinler silahlı kuvvetleri ve sahil güvenliğinin devam eden modernizasyon programı için 500 milyon dolar destek vereceklerini duyurarak, bunun iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini artıracağını söyledi.

Savunma Bakanı Austin ise serbest ve açık Hint-Pasifik ortak vizyonunu geliştirmek için ABD'nin Filipinler ile birlikte çalıştığını vurgulayarak, "İttifakımızı güçlendirmek için birlikte cesur adımlar atıyoruz." dedi.

Austin, bu seviyede bir desteğin daha önce görülmediğine işaret ederek, bunun ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filipinlere açık desteği olduğunu söyledi.

Filipinler Savunma Bakanı Teodoro Jr ise ABD'den gelen yardımın Filipinler'in güvenilir caydırıcı duruşunu geliştirmeye yardımcı olacağını kaydetti.

İki bakan, Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr ile de görüştü

Öte yandan Blinken ile Austin, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. tarafından da kabul edildi.

Marcos Jr, Filipinler ve ABD arasındaki gelişen ittifaka övgüde bulunarak, bu ittifakın "Batı Filipin Denizi'nde" ve Hint-Pasifik bölgesinde istikrarı sağladığını vurguladı.

ABD'nin Çin ile Filipinler arasında tartışmalı Güney Çin Denizi'nde görece yumuşamanın yaşandığı bir dönemde söz konusu desteği dikkati çekti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığından 21 Temmuz'da yapılan açıklamada, Manila ve Pekin yönetiminin, İkinci Thomas Sığı'nda resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" savaş gemisine devriye ve günlük ihtiyaçların karşılandığı ikmal görevlerine ilişkin geçici anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Bu anlaşmanın ardından 27 Temmuz'da Filipinler, ihtilaflı İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler savaş gemisine ilk ikmal görevini sorunsuz şekilde yapmıştı.

Wang, ABD ve Filipinler'e uyarıda bulunmuştu

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, 27 Temmuz'da burada bir görüşme yapmıştı.

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile yaşanan gerilim konusunda Wang, ABD'li mevkidaşına Washington'un "ateşi körüklemeyi, sorun çıkarmayı ve denizde istikrarı baltalamayı bırakması gerektiğini" dile getirmişti.

Wang, Filipinler Dışişleri Bakanı Manalo ile yaptığı görüşmede de Manila yönetiminin ABD'nin orta menzilli füze sistemini ülkeye getirmesinin bölgesel gerilim ve çatışma yaratacağını belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Filipinler'e 500 milyon dolarlık destek verecek - Son Dakika

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