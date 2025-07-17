ABD, Filistinli Musallat'ın Ölümünü Kınadı

NEW ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, ABD vatandaşı Filistinli Sayf Musallat'ın öldürülmesini "suç ve terör eylemi" olarak tanımladı.

Shea, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) acil oturumla Gazze'deki insani durumun görüşüldüğü toplantıda konuştu.

ABD'nin Gazze'deki insani durumun düzeltilmesi için aktif çaba sarf ettiğini kaydeden Shea, İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın yardım dağıtım alanlarında sivillerin öldürüldüğüne ilişkin raporlardan haberdar olduklarını, ABD'nin yaşanan can kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Dorothy Shea, söz konusu vakfın yardım dağıtım alanlarında bazı silahlar ele geçirdiğini, bunların da "Hamas'la" bağlantısı olduğuna dair "güvenilir gerekçeleri" bulunduğunu iddia etti.

Shea, BM ve üye ülkelerine "Gazze İnsani Yardım Vakfı" destek olma ve "yanlış bilgi yaymayı sonlandırma" çağrısında bulundu.

Hiçbir yardım mekanizmasının mükemmel olmadığına işaret eden Shea, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın giderek daha da iyileştiğini savundu.

"ABD vatandaşının öldürülmesi terör eylemidir"

Dorothy Shea, ABD'nin, Gazze'deki sivillere yardım götürülmesini desteklediğinin, ancak bunun Hamas'a fayda sağlamaması gerektiğinin altını çizdi.

İsrail tarafından öldürülen insani yardım çalışanları için başsağlığı dileklerini ileten Shea, "İsrail'in söz konusu olaylarla ilgili soruşturmalarını sürdürme yönündeki taahhütlerini not ediyoruz." diye konuştu.

Shea, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da değinerek, ABD vatandaşı Filistinli Sayf Musallat'ın öldürülmesinin soruşturulması gerektiğini dile getirdiklerini anımsattı.

"Söz konusu suç ve terör eylemi için hesap verilebilirlik sağlanmalıdır" ifadesini kullanan Shea, Musallat'ın ailesine başsağlığı diledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde, ailesine ait arazide bulunan Musallat'ı darbederek öldürmüşlerdi.