- ABD: " Gazze'nin kuzeyinde açlık yaşandığı yüksek bir ihtimal"
WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade ederken, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik kuşatması gün geçtikçe acımasızlaşırken, bölgedeki insani kriz tehlikeli boyutlarda seyrediyor. İsrail askerlerinin saldırılarının devam etmesi ve gıda yardımlarının bölgeye girişinin engellenmesi Filistinlilerin bölgedeki yaşam mücadelesini zora sokuyor. ABD Dışişleri Bakanlığında görevli isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, bölgedeki insani durum ile ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkili, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerde açlık yaşandığının yüksek bir ihtimal olduğunu ifade etti. Reuters haber ajansına konuşan yetkili, yerleşim bölgesinin orta ve güney kesimlerinde açlığın henüz başlamadığını ancak tehlike oluşturmaya devam ettiğini söyleyerek, uluslararası toplumun "acilen" gıdaları kuzeye göndermesi gerektiğini vurguladı.
İsrail'den Gazze'ye insani yardıma engel
BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail makamlarının Gazze Şeridi'nde yayılan kıtlığa rağmen BM insani yardım görevlerini engellediği aktarıldı. Yapılan açıklamada, İsrail'in 23-29 Mart tarihleri arasında 19 görevden 8'ini reddettiği, 8 görevi onayladığı ve 3 görevi de ertelendiği kaydedildi. Mart ayının başından bu yana toplam görevlerin yüzde 30'unun ertelendiği vurgulanan açıklamada, görevlerin "gıda dağıtımları, acil sağlık ekiplerinin hareketi, yakıt, beslenme ve sağlık değerlendirmeleri, hastanelere malzeme teslimatı, su ile hijyen faaliyetlerine destek" olduğu bildirildi.
Gazze'deki Filistinliler "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya
UNRWA Sözcüsü Tamara Alrifai daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'ye günde ortalama 155 kamyonun girdiğini belirtmiş, bu sayının Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gereken en az 500 kamyonun çok altında olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz hafta yayımlanan BM destekli bir raporda ise, Gazze'nin kuzeyinde Mart ayının ortasından Mayıs ayına kadar olan sürede her an kıtlık yaşanabileceği uyarısı yer almıştı. Raporda ayrıca Gazze'deki 2,3 milyon insanın yüzde 70'inden fazlasının "felaket boyutunda açlıkla" karşı karşıya olduğu belirtilmişti.
Son Dakika › Güncel › ABD: Gazze'nin kuzeyinde açlık yaşandığı yüksek bir ihtimal - Son Dakika
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, pandeminin etkilerinin devam ettiğini ancak Cumhurbaşkanı liderliğinde bu sıkıntıların aşılacağını belirtti. Yıldırım, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu ve terörle mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca, dünya ekonomisinin küçüldüğünü ve ülkelerin üretim yapmakta zorlandığını ifade ederek, Türkiye'nin bu zorlukları aşacağına inandığını söyledi. Yıldırım ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ve uluslararası düzeyde takipçi olmaya devam edeceklerini belirtti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ile Konaklı Kayak Merkezleri'ndeki yaklaşık 100 kilometrelik kayak pistlerinin toplamının 350 kilometre uzunluğuna çıkarılacağını bildirdi. Sekmen, turizmin şehrin bacasız sanayisi olduğunu ve kentteki kayak merkezleri için önemli projeleri olduğunu belirtti.
Isparta'nın Davraz Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, Ali İhsan D. idaresindeki kamyonet ile Ali C. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda LPG dolumu esnasında çıkan yangında, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yangın, istasyon görevlileri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde iftar saatinde seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Sürücü ve vatandaşların yardımıyla yangına müdahale edilirken, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Yangının söndürülmesiyle birlikte herkes rahat bir nefes aldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak yaralandı. İbecik köyünde meydana gelen olayda G.G. ile Ş.G. arasında tartışma çıktı. Ş.G. aldığı av tüfeğiyle G.G.'yi yaraladı. Jandarma ekipleri Ş.G.'yi gözaltına aldı, G.G.'nin tedavisi devam ediyor.
İzmir'de, her gün binlerce kişinin kullandığı İzmir Banliyo Sistemi'nde teknik arıza yaşandı. Arıza nedeniyle bazı yolcular trenden inerek raylarda yürüdü, bazıları ise birbirlerini raylardan yukarıya doğru çekti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde seyir halindeki lüks otomobil bir anda alev aldı. Sürücü otomobilden son anda çıkarak canını kurtarırken, otomobil alev topuna dönerek kül oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ve yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, hastanede hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Sizin düşünceleriniz neler ?