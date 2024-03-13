ABD, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesini istiyor

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yapılan insani yardımların "olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini", daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında Gazze konusundaki soruları cevapladı.
ABD'nin Gazze'ye insani yardımların ulaşması için tüm imkanlara baktığını savunan Miller, "Olmasını istediğimiz kadar değil ama Gazze'ye insani yardımların ulaştığını görüyoruz. Daha fazla insani yardımın gönderilmesini istiyoruz. Bu yüzden İsrail'le sürekli temas halindeyiz." diye konuştu.
Miller, ABD'nin havadan yapılan yardımlarının yanı sıra deniz yolu seçeneği üzerinde de çalıştıklarını hatırlatarak, "Ancak bunların hiçbiri, yardımın çoğunluğunun Gazze'ye kara geçişlerinden gitmesi gerektiği ve şu anda gönderilenden çok daha fazlasının olması gerektiği şeklindeki temel pozisyonumuzu değiştirmiyor." dedi.
Daha fazla insani yardımın ulaşması için güvenlik, denetleme ve dağıtım işlemlerinin geliştirilebileceğini ifade eden Miller, İsrail hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.
Miller, AA muhabirinin, Başkan Joe Biden'ın Refah'a yapılacak olası saldırının kırmızı çizgi olacağı uyarısına rağmen İsrail'in bu konuda aksi niyetini açıklamasına ABD'nin tepkisiyle ilgili sorusuna da şu cevabı verdi:
"Çoğu yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Refah'a askeri bir saldırı yapılmadan önce İsrail hükümetinin güvenilir ve uygulanabilir insani yardım planına sahip olduklarını görmek istediğimizi açık bir beklenti olarak dile getirdik ve bugün itibarıyla henüz böyle bir plan görmedik."
İsrail ordusunun gözaltına aldıkları sağlık çalışanı Filistinlilere işkence yaptığı yönündeki sorulara da Miller, "Haberleri gördüm, bunu İsraillilere sorduk mu bilmiyorum ancak bu tip konuları takip ettiğimiz için daha fazla bilgi almak ve gözaltıların uluslararası hukuka göre olması gerektiği baskısı için sormalıyız." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › ABD, Gazze'ye daha fazla insani yardım gönderilmesini istiyor - Son Dakika
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Mardin mitinglerinde halka seslenecek. Şırnak mitingi saat 13.00'te başlayacak, Mardin mitingi ise saat 15.30'da gerçekleşecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de esnaf ziyareti ve güvenlik güçleriyle bir araya gelerek terör örgütlerine karşı mücadelelerini vurguladı. Yerlikaya, terör örgütlerinin bu topraklarda başarıya ulaşma şansının olmadığını haykırdıklarını belirtti ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.B.Y. isimli hükümlü, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda, derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi.
Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi hafif yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sonucunda D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (KYEE) etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve KYEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın yanı sıra enstitü kursiyerleri ile Türk ve Mısırlı konuklar iştirak etti. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi gibi Türk tarihinin altın yapraklarını bir hafta boyunca çeşitli tören ve programlarla Mısır halkı ile paylaşacaklarını kaydeden Boyraz, şöyle konuştu: 'Türk ve Mısır halkı olarak o kadar güçlü ve derin bağlara sahibiz ki acımızı da mutluluğumuzu da aynı his ve içtenlikle paylaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız deprem faciasında da halen dünyanın gözleri önünde sürmekte olan Gazze katliamında da kalplerimizin birlikte attığını derinden hissettiğimizi yakinen gördük. Bu vesileyle idrak etmeye başladığımız mübarek ramazan ayının özellikle Gazzeli kardeşlerimiz için huzur ve barış getirmesini diliyorum.'
Sizin düşünceleriniz neler ?