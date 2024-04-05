ABD, Gazze'ye havadan yardım gönderdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye havadan yaklaşık 20 paket yardımda bulunduklarını açıkladı.
CENTCOM'un X sosyal medya platformundan Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulunuldu.
"C-130" tipi askeri uçaklarla yaklaşık 20 paket yardım yapıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu yardımın 50 bin 680 öğüne denk geldiği kaydedildi.
Açıklamada, ABD'nin havadan insani yardım yapmaya devam edeceği aktarıldı.
Husilerin gemisavar balistik füzesi imha edildi
CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada da Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından fırlatılan gemisavar balistik füzenin imha edildiği duyuruldu.
ABD güçlerine herhangi bir hasar gelmediği aktarılan açıklamada, CENTCOM'un, seyrüsefer özgürlüğünü ve uluslararası suları koruma amacı güttüğü vurgulandı.
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