ABD, Gazze'ye insani yardım indirdi ve Yemen'deki Husilere saldırı düzenledi

Edirne'de 5 Akaryakıt İstasyonu Denetimler Sonucunda Geçici Olarak Kapatıldı

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, 5 akaryakıt istasyonunun 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edildi. Bu istasyonlar eksiklikleri giderilene kadar mühürlendi ve 2 istasyona ise ihtar verildi. Denetim faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.