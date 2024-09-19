ABD, Gelişmiş Ülkeler Arasında En Kötü Sağlık Hizmeti - Son Dakika
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ABD, Gelişmiş Ülkeler Arasında En Kötü Sağlık Hizmeti

Commonwealth Fund raporuna göre ABD, gelişmiş 10 ülke arasında en kötü sağlık hizmetini sunuyor.

19.09.2024 13:50
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ABD'nin gelişmiş 10 devlet arasında "en kötü sağlık hizmeti" sunulan ülke olarak tespit edildiği bildirildi.

Merkezi ABD'de bulunan Commonwealth Fund adlı vakfın raporuna göre, ABD'nin sağlık sistemi, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hollanda, Yeni Zelanda, İngiltere, İsveç ve İsviçre'nin sağlık sistemiyle karşılaştırıldı.

ABD, kendisi dahil 10 gelişmiş devlet arasında en kötü sağlık hizmeti sunulan ülke olarak belirlendi.

ABD'lilerin sağlığa diğer ülkedekilerin neredeyse iki katı ödeme yapmasına rağmen, sağlıkta eşitlik, bakıma erişim ve sonuçlar konusunda ABD sağlık sistemi kötü performans gösterdi.

Commonwealth Fund'ın Başkanı Dr. Joseph Betancourt, yaptığı açıklamada, "Bu eksikliklerin insani bedelini her gün görüyorum. İlaçlarını karşılayamayan hastalar var. Yaşlı hastalar olması öngörülenden daha hasta çünkü hayatlarının büyük bölümünü sigortasız geçirmişler." ifadesini kullandı.

Betancourt, tüm ABD'liler için kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet sunan bir sağlık sistemi kurmanın zamanının geldiğini kaydetti.

Harris ve Trump, önemli sağlık reformları önermedi

Bu arada, sağlık hizmetlerindeki yüksek fiyatlar, çalışanların maaşlarına da olumsuz yansıyor.

Yaklaşan başkan seçimi öncesinde Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, önemli sağlık reformları önermedi.

Sağlık hizmetleriyle ilgili sorular yöneltilen seçmenlerin büyük bir kısmının maliyeti en üst sıraya koyduğu görüldü.

Vatandaşlar sağlığa yılda ortalama 13 bin dolar harcıyor

Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, doktor ve sigorta maliyetleri Demokratlar için yüzde 42 ve Cumhuriyetçiler için yüzde 45 oranında en önemli sorun olarak öne çıkıyor.

Federal hükümet verilerine göre, vatandaşlar sağlığa kişi başına yılda 13 bin dolardan (442 bin 807 lira) fazla para harcıyor.

Commonwealth Fund'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin sigorta kapsamını genişletmesi ve hastaların kendi ödedikleri sağlık harcamalarının miktarında "anlamlı" iyileştirmeler yapması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, idari verimliliği artırmak için sigorta planlarındaki karmaşıklığın ve çeşitliliğin en aza indirilmesi ve uygulanabilir halk sağlığı sistemi kurulması gerektiği kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü "sağlık hizmetleri verimliliği" 2016 sıralamasında ABD, 191 ülke arasında 37'nci olmuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Gelişmiş Ülkeler Arasında En Kötü Sağlık Hizmeti - Son Dakika

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