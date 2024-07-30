ABD Gizli Servis Vekil Direktörü: Trump'a suikast girişimi çatının güvenliğiyle ilgili savunamam - Son Dakika
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ABD Gizli Servis Vekil Direktörü: Trump'a suikast girişimi çatının güvenliğiyle ilgili savunamam

ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili Senato komitesinde ifade verdi. Rowe, suikast girişiminin yapıldığı çatının neden güvenli hale getirilmediğini savunamayacağını belirtti. Ayrıca, suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini söyledi. Eski Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın istifasının ardından vekaleten göreve getirilen Rowe, suikast girişimiyle ilgili detayları paylaştı.

30.07.2024 18:19
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NEW ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin düzenlendiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtti.

Rowe, Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade verdi.

Trump'a suikast girişiminin yapıldığı alanı kısa bir zaman önce ziyaret ettiğini belirten Rowe, yaşanan saldırıdan dolayı utandığını söyledi.

Rowe, zanlı Thomas Matthew Crooks'un, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu çatının neden güvenli hale getirilmediği konusunu da "savunamayacağını" ifade etti.

Suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini belirten Rowe, "Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı." diye konuştu.

Rowe, Crooks'u öldüren Gizli Servis keskin nişancısının bir saldırganı durdurmak için "ölümcül güç kullanma konusunda tam takdir yetkisine" sahip olduğunu ve ateş etmek için izin almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

Eski ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Kongre üyelerinin istifa baskısına dayanamayarak ertesi gün görevinden ayrılmıştı.

Cheatle'ın istifasının ardından yardımcısı Rowe, vekaleten direktörlük görevini devralmıştı.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Gizli Servis Vekil Direktörü: Trump'a suikast girişimi çatının güvenliğiyle ilgili savunamam - Son Dakika

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