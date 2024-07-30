ABD Gizli Servis Vekil Direktörü: Trump'a suikast girişimi çatının güvenliği konusunda savunulamaz - Son Dakika
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ABD Gizli Servis Vekil Direktörü: Trump'a suikast girişimi çatının güvenliği konusunda savunulamaz

ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski Başkan Donald Trump'a düzenlenen suikast girişimiyle ilgili olarak çatının neden güvenli hale getirilmediğini savunamayacağını belirtti. Rowe, suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini söyledi. FBI ise saldırganın e-mail ve cep telefonuna hala tam erişim sağlayamadığını ve bazı hesapların şifrelenmiş olduğunu açıkladı.

30.07.2024 23:09
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NEW ABD Gizli Servis Vekil Direktörü Roland Rowe, eski Başkan Donald Trump'a 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişiminin gerçekleştirildiği çatının neden güvenli hale getirilmediğini "savunamayacağını" belirtti.

Senato komitesinde suikast girişimiyle ilgili ifade veren Rowe, Trump'a suikast girişiminin yapıldığı alanı kısa bir zaman önce ziyaret ettiğini belirterek, yaşanan saldırıdan dolayı utandığını söyledi.

Rowe, zanlı Thomas Matthew Crooks'un, Trump'a suikast girişiminde bulunduğu çatının neden güvenli hale getirilmediği konusunu da "savunamayacağını" ifade etti.

Suikast girişiminden sonra benzeri alanların güvenlik planının artık birden fazla yetkili tarafından inceleneceğini belirten Rowe, "Ne Gizli Servis keskin nişancıları ne de eski Başkan'ın güvenlik ekibinin üyeleri, çatıda ateşli silah taşıyan bir adam olduğundan haberdardı." dedi.

Rowe, Crooks'u 15,5 saniye içinde öldüren Gizli Servis keskin nişancısının bir saldırganı durdurmak için "ölümcül güç kullanma konusunda tam takdir yetkisine" sahip olduğunu ve ateş etmek için izin almasına gerek olmadığını da sözlerine ekledi.

Eski ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, 22 Temmuz'da Temsilciler Meclisi'nde katıldığı oturumda eski Başkan Trump'a yönelik suikast girişimiyle ilgili ifade vermiş, Kongre üyelerinin istifa baskısına dayanamayarak ertesi gün görevinden ayrılmıştı.

Cheatle'ın istifasının ardından yardımcısı Rowe, vekaleten direktörlük görevini devralmıştı.

Saldırganın e-mail ve cep telefonuna hala tam erişim sağlanamadı

Aynı oturumda ifade veren Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktör Yardımcısı Paul Abbate de federal yetkililerin hala Crooks'un tüm e-postalarına tam erişim sağlayamadığını belirterek, "Şifrelenmiş yapıları nedeniyle bilgilerini geri alamadığımız bazı hesaplar da var." dedi.

Abbate, bunun yanında sosyal medya platformlarından iki hesabın Crooks'a ait olduğunu düşündüklerini kaydederek, bu hesaplara göre, saldırganın "antisemitik ve göçmen karşıtı temaları yansıttığı, siyasi şiddeti benimsediği ve aşırı nitelikte olduğu" kanaatine varıldığını ifade etti.

Ancak yine Crooks'a ait olduğu düşünülen başka bir hesabın ise "farklı görüşleri yansıttığına" da işaret eden Abbate, ayrıca Güney Carolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham'ın sorusu üzerine, saldırganın cep telefonuna da hala tam olarak erişim sağlayamadıkları bilgisini paylaştı.

Abbate, Crooks'un telefonuna yasal yoldan erişim sağlamak için çaba sarf ettiklerini aktardı.

Oturumda Florida'nın Cumhuriyetçi Senatörü Rick Scott, FBI'yı Trump'a suikast girişimi soruşturması konusunda yeterince şeffaf olmamakla suçlayarak, "Siz bir kara deliksiniz. Amerikan halkının desteğini kaybediyorsunuz çünkü insanlar, direkt bilgi verdiğinize inanmıyor." diye konuştu.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

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