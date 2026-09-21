ABD güçleri, İran'a karşı ablukada bugün 110 ticari geminin rotasını değiştirdi

ABD güçleri, İran'a karşı ablukada bugün 110 ticari geminin rotasını değiştirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla 110 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi. Açıklamada, ABD'nin İran'a karşı ablukasının uygulanmasına devam edildiği belirtildi.
ABD ordusu, İran'a uygulanan deniz ablukası kapsamında 110 ticari geminin rotasının değiştirildiğini bildirdi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, ABD'nin "İran'a karşı ablukasının uygulanmasına devam edildiği" belirtilerek, bugün itibarıyla ABD güçlerinin 110 ticari geminin rotasını değiştirdiği ifade edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?