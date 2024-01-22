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ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi - Son Dakika
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ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda herhangi bir zayiat olup olmadığı henüz bilinmemektedir. ABD yetkilileri ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, son zamanlarda sık sık roket ve kamikaze İHA saldırılarına maruz kalmaktadır. Deyrizor toprakları, Fırat Nehri'nin doğusunda ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nın işgali altında bulunurken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündedir.

ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi
22.01.2024 - 23:29,
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Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine saldırı düzenlendi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz tesisine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, herhangi bir zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD yetkililerince saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deyrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/ YPG'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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