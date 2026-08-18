ABD-Güney Kore Tatbikatında Değişiklik - Son Dakika
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ABD-Güney Kore Tatbikatında Değişiklik

ABD-Güney Kore Tatbikatında Değişiklik
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ABD Kuvvetleri Komutanı Brunson, ortak tatbikat sonrası Güney Kore Savunma Bakanlığı'yla görüştü.

SEUL, 18 Ağustos (Xinhua) -- Güney Kore'deki ABD Kuvvetleri Komutanı Xavier Brunson, Güney Kore Savunma Bakanlığı'nda savunma yetkilileriyle bir araya geldi. Salı günkü görüşme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarının ölçeğinin küçültülmesi yönündeki talimatının ardından gerçekleşti.

Saha manevraları, bilgisayar simülasyonlu komuta merkezi tatbikatı ve sivil savunma tatbikatlarını içeren Ulji Özgürlük Kalkanı adlı ABD-Güney Kore yaz dönemi ortak askeri tatbikatı devam ediyor. 11 gün sürecek olan tatbikat, 27 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Dış Politika, Güney Kore, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD-Güney Kore Tatbikatında Değişiklik - Son Dakika

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